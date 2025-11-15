Música para escuchar la historia: el Palacio Foral ofrece visitas especiales por su 125 aniversario

Esta mañana, el Palacio Foral de Bizkaia ha vuelto a llenarse de vida. Con motivo del 125 aniversario del edificio, la institución ha inaugurado una ... de sus visitas musicadas, una propuesta que transforma el recorrido por sus estancias históricas en una experiencia inmersiva donde la arquitectura, la música y la memoria del territorio dialogan entre sí. Durante cerca de una hora, los primeros visitantes han atravesado algunos de los espacios más emblemáticos del palacio -la vidriera, el salón de sesiones, el salón de los espejos y el salón de recepciones- acompañados por interpretaciones en directo que envolvían cada sala en una atmósfera solemne y acogedora.

La Sociedad Coral de Bilbao, el Coro Infantil, la arpista Marion Desjacques, la soprano Marta Ubieta y el Coro Sinfónico han sido los encargados de poner banda sonora a la visita, llenando de matices los mármoles, columnas y artesonados. Sus voces e instrumentos resonaban suavemente entre las paredes centenarias, convirtiendo el paseo en un viaje sensorial que capturaba la atención de todos. Entre los asistentes, muchos se detenían frente a los cuadros y detalles ornamentales con expresiones de asombro. «Es impresionante cómo la música te hace fijarte en cosas que normalmente pasarías por alto», comentaba Ana Beltrán mientras observaba la vidriera alegórica que representa a Bizkaia rodeada de pescadores y herreros. Para Jon Ander Martínez, el recorrido ha sido también una manera de acercarse al pasado: «No solo ves la Historia, la sientes. Cada sala tiene algo que contar, y la música ayuda a transportarte a otra época», explicaba ante el salón de los espejos.

Inaugurado en 1900 y diseñado por Luis Aladrén, el edificio conserva un estilo ecléctico en el que destacan el mármol de Carrara, la piedra de Ereño y una profusión de elementos decorativos pensados para transmitir poder y prestigio. Pero más allá del brillo formal, los visitantes han podido descubrir las historias íntimas que esconden los cuadros: desde el juramento de Fernando el Católico en Gernika -con sus tensiones políticas- hasta los retratos que revelan la presencia casi simbólica de las mujeres en la vida institucional del pasado. La diputada general, Elixabete Etxanobe, que ha participado en el recorrido, ha subrayado la importancia de abrir el palacio a la ciudadanía. «Queremos que la gente del territorio sienta esta casa como suya y que se acerque a la historia tan rica de nuestra tierra», afirmaba al concluir la visita.

Siglos de tradición

A lo largo del itinerario, los asistentes han podido detenerse ante cada detalle. La gran vidriera, los salones de recepciones y espejos, los retratos y esculturas que, más allá de su estética, transmiten mensajes de autoridad, memoria y poder. Algunas visitantes se sorprendían al descubrir los secretos que albergan estas obras, desde mujeres borradas de la historia oficial hasta pactos políticos que marcaron el rumbo del territorio. «Nunca habría imaginado que detrás de esos cuadros hubiera tantas historias personales y políticas mezcladas», comentaban mientras señalaban un retrato que condensa siglos de tradición.

Las visitas continuarán el próximo sábado 22 de noviembre, con pases a las 10:00, 11:15 y 12:30, y un aforo limitado a 60 personas por sesión. La inscripción permite un máximo de dos personas por reserva y la actividad es completamente gratuita.