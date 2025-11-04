El municipio vizcaíno que aspira a tener la «espectacular» iluminación de Navidad de Ferrero Rocher Balmaseda es uno de los 17 pueblos finalistas del concurso 'Juntos brillamos más'

Ferrero Rocher ha dado a conocer cuáles son los 17 municipios candidatos a «vivir una Navidad totalmente mágica» gracias a la iluminación de la conocida marca de bombones que recibe el nombre de 'Juntos brillamos más'. El municipio vizcaíno de Balmaseda se enfrentará a los otros 16 candidatos, cada uno representa a su comunidad autónoma.

El proceso de votación es sencillo. Se debe pinchar en la página web de Ferrero Rocher y dirigirse al apartado 'Navidad de oro'. Allí habrá que rellenar un formulario, donde se incluirán los datos personales del participante y el pueblo que debería ganar el concurso. Solo se permite la participación de mayores de 18 años. Se podrá votar desde ya hasta el 14 de diciembre.

Los 17 candidatos son, además de Balmaseda: A Guarda (Pontevedra), Albaida (Valencia), Altafulla (Tarragona), Bullas (Murcia), Cómpeta (Málaga), Consuegra (Toledo), Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Badajoz), Graus (Huesca), Medina de Pomar (Burgos), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), Tejeda (Gran Canaria), Torrelaguna (Madrid) y Viana (Nafarroa).

