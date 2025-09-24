El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo) La OCU lanza su tradicional estudio sobre supermercados: Euskadi es la tercera comunidad autónoma donde más gasto acumulan los hogares

Alain Mateos Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:54

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado su tradicional estudio de supermercados. Después de analizar 718 establecimientos en 183 localidades distintas, incluyendo seis vizcaínas, concluye que en Euskadi los hogares gastan de media en la cesta de la compra más que el resto del país. Solo la superan Cataluña y, mínimamente, Baleares.

El gasto por hogar dependerá de dónde se realice la compra pero la localidad vizcaína más económica para llenar la despensa, de las seis analizadas, es Basauri. Sus vecinos gastan en torno a los 6.269 euros anuales. También es uno de los municipios en los que más se puede ahorrar si se escoge bien cuál de todos los 'súper' es más barato según qué producto se desee comprar. El ahorro ronda los 963 euros, según estima la OCU.

Junto a Basauri está Santurtzi. Los vecinos de esta localidad se dejan una media de 6.292 euros al año en los supermercados y pueden llegar a ahorrar 955 euros. Por contra, los residentes de Portugalete se enfrentan a una de las cestas de la compra más caras del país. Con un gasto medio de 6.445 euros por hogar se acercan a los niveles de Getxo -6.562 euros-, la localidad que, como viene siendo habitual, es la que más desembolsa de Bizkaia en los supermercados. Además, ambos municipios coinciden en el poco margen de ahorro del que disponen sus vecinos. Los getxotarras podrían ahorrarse en torno a los 474 euros y los portugalujos 476, la mitad que los santurtziarras.

Las otras dos grandes localidades vizcaínas analizadas por la OCU son, como era de esperar, Bilbao y Barakaldo. Los supermercados ubicadas en las dos principales urbes de la provincia arrojan cifras similares. Los bilbaínos gastan de media 6.343 euros en la cesta de la compra, unos veinte euros menos que los baracaldeses. Sin embargo, estos últimos tienen más margen de ahorro; 1.460 euros por los 1.368 de los bilbaínos.

Y, ¿en qué supermercados es más barato hacer la compra? Según la cesta elaborada por la OCU, que recoge los precios de 241 productos -alimentos frescos y envasados, bebidas, productos de limpieza, droguería e higiene- tanto de marcas líderes de fabricante como de marcas blancas, Lidl es el establecimiento más económico de los habituales en Bizkaia. El coste de la cesta de la compra allí es ligeramente inferior a los 6.000 euros anuales. En ese umbral también se mueve Mercadona. Un poco más caro, y ya por encima de los seis mil euros por hogar, están Aldi, Día y Eroski y Carrefour, que se disparan por encima de los 6.200 euros. Los supermercados más caros en Bizkaia son BM (6.532), Hipercor (7.103) y El Corte Inglés (7.157).

Desayunar ya es cosa de ricos

La OCU denuncia en su estudio que los precios de los alimentos «no dan tregua» y ya van «cuatro años». La subida media del nivel de precios de las cadenas en el último año se estima en un 3% para una cesta que incluya tanto productos de marcas blancas como de grandes fabricantes. Este dato se suma a las subidas del 12,1% y 12,7% y 2,9% que registró el estudio en los tres años anteriores.

Por ejemplo, alimentos habituales en el desayuno como el café, el chocolate, las frutas y los huevos son los que más se han disparado este año, una subida que, añadida a las anteriores, los llevan a duplicar su precio en estos últimos cuatro años.

La subida media de los productos es de un 2,5%, que replica el IPC calculado por el INE para los alimentos, pero la evolución no es homogénea en todos los tipos de productos. Mientras los frescos han subido un 6,7%, especialmente las frutas y verduras (+8,2%), en los envasados (+0,8%) no se ha visto mucho movimiento con una evolución bastante parecida de las llamadas 'marcas blancas' y las marcas líderes.

Desde la OCU insisten en la reducción del IVA de los productos básicos incluyendo la carne y el pescado y piden ampliar las ayudas para la compra de alimentos a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad.