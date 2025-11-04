75 multas al día por entrar en la zona de bajas emisiones de Bilbao

La zona de bajas emisiones (ZBE), la que restringe el acceso a los coches más viejos al centro de Bilbao, ya ha sido objeto de ... examen oficial. Tras más de un año de implantación progresiva el Ayuntamiento acaba de publicar el primer informe anual que analiza cómo está funcionando: cómo se ha reducido el tráfico en los barrios de Abando e Indautxu, cómo ha impactado en las zonas aledañas y en la calidad del aire, qué tipo de coches entran...

Lo malo es que a veces es algo difícil hacer análisis y comparativas porque las realidades no son homogéneas. Es decir, la ZBE se estrenó en junio de 2024, pero sólo se cerraba el centro de la ciudad a coches sin distintivo ambiental. Además, hubo un periodo de gracia de tres meses en los que no se pusieron multas. Luego, el 15 de junio de este ejercicio, se prohibió el acceso a los vehículos con distintivo B.

Ese mes, en junio de 2025, se pusieron 75 multas al día por entradas indebidas, lo que supuso un repunte leve con respecto a cuatro meses antes, cuando eran 71. Ignacio Alday, director de Movilidad, y Mar Bech, subdirectora, asumen que ese pequeño incremento puede responder a que fue en la segunda quincena de ese mes cuando se endureció la regulación. En cualquier caso, hacen notar que se sanciona únicamente al 0,16% de los vehículos que entran en la ZBE, lo que les lleva a pensar en la «rápida adaptación de la ciudadanía a las normas de acceso». Porque un año antes, durante los tres meses de adaptación, las entradas irregulares eran 1.600 al día, favorecido esto porque se sabía que no había multas.

49.306 al día

Otra consecuencia de la implantación de las limitaciones de tráfico en Abando e Indautxu es la reducción en el acceso de vehículos a esos barrios. Entre junio y septiembre de 2024 entraban cada día, de media, 53.709, que el pasado mes de septiembre se habían quedado en 49.306, es decir, un 8% menos. Es cierto que no son periodos comparables porque poco tiene que ver lo que ocurre, de media, entre junio y septiembre (con el verano de por medio) que el panorama específico de septiembre. Con todo, desde el Ayuntamiento inciden en que «los datos reflejan una reducción progresiva en el número de vehículos».

Sobre todo, por la caída de aquellos que no tienen distintivo, o tienen el B. En verano de 2024, cuando estaba activa la ZBE pero aún no se ponían multas, casi el 28% de los que accedían estaban en estas categorías, las de los coches más viejos. En septiembre de 2025 la proporción se había quedado por debajo del 16%. Hay que tener en cuenta que muchos pueden seguir entrando por ser de vecinos, comerciantes, repartidores, por tener plaza de aparcamiento, ir a un parking público o estar en alguna de las exenciones permitidas.

Con diferencia, los coches que más entran tienen etiqueta C (un 54,5% del total); otro 18% son ECO y el 8%, Cero; este último porcentaje casi se ha duplicado en el último año.

En este informe, que tiene vocación de ser anual y en próximos ejercicios irá midiendo la evolución por años naturales, también sostiene que ha caído el uso del coche en la ciudad. Según destaca Alday, en 2018, cuando se aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) el 31% de los desplazamientos en Bilbao se realizaban en automóvil particular. Entonces, el objetivo era reducir esa proporción al 27% en 2030. Sin embargo, según este informe, en 2023 ya se había mejorado con mucho esa proyección, al quedar en el 23%. De manera que en el Ayuntamiento han actualizado sus ambiciones y para dentro de cinco años el propósito es que se quede en el 20%.

Menos coches en la calle

Esta situación viene dada tanto porque hay más desplazamientos en transporte público como porque se usa menos el privado. En concreto, entre 2019 y 2024 ha caído un 10,8% la cifra de 'vehículos circulantes' por la ciudad. Eso sí, en el primer semestre del presente ejercicio se ha incrementado ligeramente, un 1,15%. Para los responsables municipales esta variación escasa no llega a ser un aumento, al poder tener su justificación en «las condiciones ambientales, días festivos...». En todo caso, ven que la evolución en el largo plazo está siendo positiva.

En cuanto a los efectos para la salud de la ciudadanía, el informe asegura que la contaminación acústica ha pasado de 69,6 a 68,7 decibelios. Pero, sobre todo, se fija en la calidad del aire. Siempre según este estudio, durante el primer año en funcionamiento de la ZBE el dióxido de nitrógeno (NO2) se ha reducido un 6,7% en Abando e Indautxu; eso sí, fuera de la zona restringida cayó aún más, un 7,3%. Lo mismo ocurre con las partículas PM10, con una mejora en la ZBE del 23,6%, mientras que fuera la bajada ha sido del 24%. En partículas PM2.5 fue un 22,8% y un 21,7%, respectivamente.

Uno de los temores que había cuando se empezaron a diseñar estas restricciones de tráfico en el centro de la ciudad era el efecto que tendrían en las zonas de frontera. En calles como Autonomía, Sabino Arana, Campo Volantín, el Arenal y Botica Vieja. Pues aquí, según el informe, también ha mejorado la calidad del aire. Y, salvo en el Arenal, donde ha habido algo de incremento en el tráfico circulante (un 14%) en el resto de los sitios se ha mantenido e incluso bajado ligeramente.

Por último, también se ha detectado una ligera mejora de la ocupación en los parkings que están dentro de la ZBE. Su en el primer semestre de 2024 no llegaba al 28%; en el segundo semestre superó el 30%; y en la primera mitad de 2025 mejoró ligeramente superando el 32%. Eso sí, aquí no está el impacto que haya podido tener la restricción de acceso a los coches con etiqueta B (el pasado junio), que sí pueden entrar a Abando e Indautxu si van a un parking.

Como balance, el director de Movilidad, Ignacio Alday, concluye que «vamos por el camino que nos habíamos marcado, cumpliendo los objetivos poco a poco».