Mujeres separadas denuncian que sus hijos se quedan solos con padres condenados por maltrato La directora de Justicia, ayer, con un responsable del punto de encuentro de Santutxu. / y. iturgaiz Las madres, apoyadas por la asociación Clara Campoamor, exigen mayor vigilancia en los puntos de encuentro familiares LEIRE PÉREZ Martes, 2 abril 2019, 00:24

Naia tiene 12 años y durante años ha sido testigo de los malos tratos a los que su padre sometía a su madre. La pequeña, de nombre ficticio por razones de seguridad, llegó a pedirle a su ama que se divorciase. Para ella es un «calvario» encontrarse cada fin de semana desde hace 3 años con su progenitor en el Punto de Encuentro de Bilbao.

Su caso no es distinto al de muchos de los 1.100 menores que en 2018 acudieron a los Puntos de Encuentro Familiar, que gestiona la asociación Bizgarri y que dependen del Departamento de Justicia del Gobierno vasco. Una gestión con la que muchas mujeres -que han comenzado a constituirse en plataformas-, y la asociación Clara Campoamor, no están conformes. Denuncian que allí los pequeños están «desprotegidos».

Estos espacios, que nacieron en los años ochenta, son gestionados desde 2008 por el Ejecutivo vasco. En ellos se producen los intercambios y visitas de padres y madres que llegan por vía judicial. Es decir, relaciones muy complicadas, incluso de malos tratos y abusos sexuales. El año pasado se invirtieron 1,7 millones de euros en los ocho puntos que existen en el País Vasco y se estudia la apertura de tres más en Zumárraga, Irún y Amurrio.

Casi la mitad de los usuarios son hombres condenados por violencia de género. Su derecho a la paternidad «colisiona con el bien del menor», denuncian las usuarias y la asociación Clara Campoamor. Critican que «se fuerzan las relaciones entre padre e hijos sin importar el interés del pequeño». «Si no quiere estar con él es porque también es una víctima», recuerdan.

En Euskadi existen ocho puntos de encuentro donde los padres se relacionan con sus hijos

Algunas alertan de que a sus hijos «se le ha llegado a dejar sin supervisión con su padre». «Mi hija me mandó mensajes desde el móvil diciendo que estaba sola y les tuve que enviar un email recordándoles el régimen de visitas y que debía estar vigilada en todo momento», añade una de las afectadas, que evita identificarse ya que ha sido víctima de malos tratos «y con condena en firme» contra su ex marido.

Desde Bizgarri lo niegan. «Habrá sido cuestión de unos minutos. Hay muchos profesionales y los niños no están solos porque hay mucha gente», defiende Jon Goikoetxea, coordinador del servicio.

Las explicaciones no convencen a la asociación Clara Campoamor, colectivo que se está convirtiendo en el altavoz de estas madres. «Estos niños están sufriendo un calvario», resalta Blanca Estrella. «La decisión de que tengan que estar con un maltratador está machacando su vida», apunta. «Se desprotege a los niños. En el Pacto de Estado por la Violencia de Género que se tiene que aprobar en el pleno del Congreso los maltratadores no tienen ni régimen de visitas, ni derecho a custodia», advierte.

Casi la mitad de los usuarios son personas que han sido condenadas por violencia de género

Revictimización

En su opinión, los Puntos de Encuentro «revictimizan» a los críos porque mantienen el sufrimiento. Desde el Gobierno vasco se justifican recordando que «únicamente regulamos unas visitas que el Juzgado marca, los jueces nos mandan cómo se deben de producir». «Hacemos de intermediarios», resume la directora de Justicia, Loly de Juan.

Pero, además, para este colectivo y estas madres algo no funciona bien cuando «si un niño no quiere ir, dicen que la culpa es de la madre que le mete cuentos para que no vaya». «Es algo que a veces nos perjudica porque los informes van al juzgado y pueden acarrear un cambio de custodia», alertan.

Desde Bizgarri puntualizan este extremo. «Al juez van también otros informes y él decide con todo. Los nuestros únicamente describen cómo ha ido la visita atendiendo a más de 600 aspectos que se miden de forma objetiva». «Las quejas son las mínimas», se defiende López, responsable del Servicio de Puntos de Encuentro del Gobierno vasco. Recuerdan que además de gestionar relaciones complicadas con visitas con supervisión, hay otras que no requieren vigilancia y hacen de punto de intercambio.