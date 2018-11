Mujeres que destacan de oficio

Haga memoria el lector sobre las últimas mujeres que ha visto en los paneles publicitarios y en los telediarios. ¿Cómo son? ¿Qué les sucede? En los anuncios, al menos en los más recientes, han ido desapareciendo las connotaciones eróticas, pero seguramente muestren cuerpos perfectos. En los informativos ocupan cada vez un espacio mayor, pero casi siempre por la lucha por sus derechos, como en el último 8 de marzo, o peor aún, por noticias vinculadas a agresiones sexuales y violencia machista. ¿Dónde están las mujeres de la calle, esas que rompen estereotipos cada mañana? Aquí y en Womenbi, la exposición de la periodista Marta Fernández Rivera y el fotógrafo Enrique Moreno Esquibel, que abrió ayer sus puertas en el Museo Marítimo, gracias al apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Bilbao.Lleva el lema 'A igual talento, igual reconocimiento'.

Mamen Freitas dinamitó prejuicios cuando entró en 2005 a trabajar como soldadora en un sector históricamente masculino. «No hay profesiones de hombres ni de mujeres. Muchas no llegan, pero no porque ellas no quieran, sino porque no se facilita su llegada a este mundo». Lorea Momeñe es ganadera en Orozko, aunque estudió Turismo y nunca pensó que acabaría allí. Desde su explotación ganadera reivindica «el importante trabajo de las mujeres en el sector primario, invisibilizado durante tanto tiempo».

«No queremos que las mujeres sólo sean noticia cuando se vulneran sus derechos»

Adela Asua es vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional. «Las mujeres habitamos el mundo judicial hace tiempo, pero tenemos pendiente obtener una representación importante en los altos cargos. Hay logros pendientes. Necesitamos reconstruir las leyes con una nueva mirada que supere los sesgos y los puntos ciegos de la perspectiva masculina todavía muy presente todavía», explica esta catedrática de Derecho Penal por la UPV. Fatou Dieng nació en Senegal, es técnica de Comercio Internacional y trabaja hace años en la biblioteca foral. «Toda mujer tiene derecho a soñar con un futuro mejor y necesitamos oportunidades para realizarlo. Las migrantes contribuimos a la riqueza de este país», apunta en el vídeo que acompaña a las veinte fotografías, de gran calidad artística.

En el Teatro Arriaga, «mi otra casa», posa la actriz y directora Itziar Lazkano. «Siempre tenemos que empujar un poco mas que los hombres porque la sociedad esta preparada para ellos. Todos debemos tener las mismas oportunidades. El futuro está en pensar en personas y no en sexos. Somos luchadoras y conseguiremos nuestro objetivo», deja claro.

Mireia de Diego fue retratada en las obras de Punta Lucero. Empresaria del sector de excavaciones, es la primera presidenta en los 40 años de vida de la asociación del gremio. «Desde estos puestos podemos hacer más fácil la vida de las que vayan llegando. Los inicios fueron duros, pero hemos evolucionado», admite.

Puede escucharse la voz de catedráticas de la UPV y la Universidad de Deusto, del equipo de remeras de ese barrio que lleva «15 años bogando por la igualdad, dentro y fuera del agua», de la selección vasca de sokatira que recuerda que «los hombres no sois nuestros enemigos sino que queremos que seáis nuestros compañeros de viaje».

La triatleta paralímpica RakelMateo, que encarna la superación personal tras sufrir un grave accidente en una pierna cuanta su experiencia «de los momentos duros en los que aprendí que hay que seguir luchando, que el fracaso es no intentarlo». También colaboran Saioa Lara, que ha levantado un Goya de vestuario por 'Handia', y Zuriñe García, jefa de cocina del Andra Mari. «Es el momento de hablar en positivo, de perder el miedo. Podemos ser lo que queramos ser». «Hace falta visibilizar a mujeres como estas, darles voz y protagonismo», reclama la periodista Marta Fernández Rivera. «Perfiles distintos, con fotos muy buenas, mostrándolas en todos los sectores», celebra la diputada foral Teresa Laespada. Están aquí y están listas.