«La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»

Almas gemelas hasta el final. Así han sido Inés Padilla y su «perri-hijo» –como ella solía referirse a su mascota–, Homer. Inseparables hasta en ... su despedida. Tras años y años de lucha contra el cáncer metastásico (en el caso de ella) y contra un tumor (en el caso de la mascota), ambos dieron su último adiós con poco más de veinticuatro horas de diferencia. Inés falleció el pasado jueves por la noche, mientras que Homer siguió sus pasos el domingo. «No quería que su mami se fuera sola», expresa con emoción Grego Padilla, hermana Inés.

La familia se encuentra devastada por ambas pérdidas, que se han dado de forma prácticamente simultánea. «Nadie se esperaba que esto pudiera ocurrir así, tan rápido», lamenta la mujer. La pasada semana terminó un camino que arrancó hace 13 años, cuando Inés y su marido, Iker, adoptaron a Homer –bautizado así en homenaje al personaje de 'Los Simpsons'–. Desde que llegó a su nuevo hogar a los tres meses de vida, se convirtió en el «bebé» de la familia.

En aquel entonces arrancó un viaje lleno de amor, felicidad, cariño, lucha y alguna que otra piedra por el camino. A Inés le diagnosticaron cáncer de pecho a los 28 años. Le practicaron una mastectomía, sufrió quimioterapia y le realizaron la posterior reconstrucción. Después, «estuvo 13 años limpia hasta que de pronto, hace una década, le detectaron un cáncer de mama metastásico en huesos y pulmones», recuerda su hermana. Una condición que, lejos de frenarla, solo la impulsó a convertirse en toda una luchadora. Y no solo por ella, también por su familia y por todas aquellas mujeres que sufrían la misma patología.

«Toda su vida la ha dedicado a la visibilidad de esta enfermedad y a recaudar fondos para su investigación, porque tal y como solía decir, aunque ella no llegara quería abrir camino para las que viniesen detrás», expresa Grego. De hecho, Inés era la presidenta de Maite ta Bizi, la asociación de cáncer de mama metastásico de Euskadi, con sede en Santurtzi, formada por pacientes que sufren esta patología.

«El más noble»

Una labor que la llevaba en las venas. A principios de la semana pasada, estando Inés en cuidados paliativos en el hospital San Juan de Dios, todavía trabajaba con compañeras de la entidad. «Hasta el último momento ayudó a la gente, y siempre con una sonrisa, por muy mal que se sintiera. Era la mujer de la eterna sonrisa», subraya su hermana. Ni siquiera durante su estancia en el centro hospitalario se alejó de su pastor alemán. «Las veces que iba Homer, ella era feliz».

Pero ese no fue el único bache en el camino. Homer, «el bebé que nunca tuvieron», también estaba «malito»: tenía un tumor y recibía quimioterapia mediante pastillas. «Mi perri-sobrino era el perro más noble y el más guapo», recuerda la mujer. La tristeza por la pérdida de Inés fue demasiado para él. «Pensó 'me voy con mi mami'. Me los imagino ahora juntos, sonriendo y corriendo allá donde estén, felices y sin ninguna enfermedad», dice Grego. Sus cenizas viajarán juntas adonde les lleve la marea.