Inés, presidenta de la asociación de cáncer metastásico Maite ta Bizi, junto a Homer, su «perri-hijo». E. C.

«La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»

Inés Padilla y su 'perri-hijo' Homer, almas gemelas hasta el final, fallecen de forma casi simultánea por sendos cánceres: «Él no quiso dejar sola a su mami»

Diana Martínez

Santurtzi

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:34

Comenta

Almas gemelas hasta el final. Así han sido Inés Padilla y su «perri-hijo» –como ella solía referirse a su mascota–, Homer. Inseparables hasta en ... su despedida. Tras años y años de lucha contra el cáncer metastásico (en el caso de ella) y contra un tumor (en el caso de la mascota), ambos dieron su último adiós con poco más de veinticuatro horas de diferencia. Inés falleció el pasado jueves por la noche, mientras que Homer siguió sus pasos el domingo. «No quería que su mami se fuera sola», expresa con emoción Grego Padilla, hermana Inés.

