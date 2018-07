Una mujer dona 6.251 euros que Berriz debió pagarle por retirarle la conciliación familiar El juzgado sentencia que el Ayuntamiento de Berriz conculcó el derecho a la igualdad. / Maika Salguero El Juzgado de lo Social condena al Ayuntamiento y reconoce el derecho de la trabajadora, que ha dado la indemnización#a la asociación vizcaína contra el cáncer YOLANDA RUIZ Domingo, 22 julio 2018, 17:15

No quiere protagonimo, pero sí dar a conocer la injusta situación que «me ha costado la salud y dinero». Marian trabaja como empleada de la limpieza en las dependencias municipales de Berriz desde hace casi 24 años. Como otras muchas madres precisaba de una flexibilidad horaria para acompañar a su pequeña a la escuela. Durante ocho años tuvo opción de entrar a su trabajo una hora más tarde siempre que tuviera necesidad de hacerlo. Pero este derecho, que por convenio asegura que le corresponde durante catorce años, se le negó a mediados de 2015.

Acudió a los tribunales y consiguió que el Juzgado de lo Social le reconociera el derecho que el Ayuntamiento le había arrebatado. Logró, además, que le indemnizaran por daños morales con el pago de 6.251 euros. Pero ella solo quería que se hiciera justicia. Por eso tuvo claro desde que interpuso la demanda que sí era resarcida por este concepto iba a donar íntegramente la cantidad percibida a la asociación contra el cáncer. El pasado 21 de junio, la junta provincial de Bizkaia de esta agrupación agradecía su contribución para «hacer frente a los programas y servicios que desarrollamos».

«Me cuesta mucho ganar y ahorrar la cantidad donada, pero es dinero público y no me lo puedo quedar. Si lo hubiera pagado el alcalde de su bolsillo entonces sí me lo hubiese quedado», matiza esta empleada de la limpieza en el Consistorio berriztarra. Marian se siente muy dolida por el «calvario» que dice haber vivido desde el momento en el que le denegaron su derecho a la conciliación familiar.

Reconoce que desde un principio se planteó reivindicar lo que consideraba que por ley le correspondía. Por eso, con ella en la mano y con ayuda de su sindicato, se plantó ante los tribunales. Lamenta, sin embargo, haber perdido «la salud y dinero» en este proceso que se ha alargado durante alrededor de dos años. «Parece que haces algo malo y te sienten mal. Me ardía el estómago de los nervios. He pasado tanto...», relata con amargura a este periódico esta vecina de Berriz.

«Discriminación»

Apostó por «ir a por todas» pero sin intención de «lucrarme», apostilla. El Juzgado de lo Social reconoció que se le había conculado el derecho a disfrutar de la flexibilidad horaria y se condenó al Ayuntamiento a abonar 4.048,60 euros a la demandante «en concepto de las diferencias salariales por jornada completa», tal y como recoge la sentencia.

A su favor consta, asimismo, el hecho de que se desestimara el recurso que interpuso el Consistorio en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante la condena que le imponía a abonar 6.251 euros por los daños morales causados a esta empleada de la limpieza, destinada en las instalaciones deportivas de la localidad. La sentencia dictada a finales del pasado mes de abril reconocía, asimismo, que en este caso el Ayuntamiento había conculcado el derecho de igualdad y catalogaba de «discriminación» que otras personas de la plantilla municipal de Berriz dispusieran de flexibilidad horaria, «no constando ninguna causa que amparase la conducta de la Administración Territorial», detalla el fallo.

Pero este no es el único caso al que el Ayuntamiento de Berriz se ha enfrentado por infringir el derecho a la conciliación familiar. El Juzgado de lo Social reconoció a mediados de 2015 que otra empleada, que había adoptado dos menores, tenía derecho a reducir su jornada laboral en un 33% para el cuidado de sus hijos en las condiciones que planteaba. «La solicitud de esta trabajadora está guiada exclusivamente por la necesidad de atender adecuadamente al cuidado de sus hijos menores, sin que se revele como abusiva ni fraudulenta, y sin que se haya acreditado que, objetivamente, exista una causa organizativa o productiva que no permita al demandado la concesión de lo solicitado», advierte el fallo judicial.