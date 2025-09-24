El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple
Iker Salgado

Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68

El fallecido, de 44 años, se ha precipitado cuatro metros desde la BI-3723

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:36

Un hombre de 44 años ha fallecido este miércoles tras volcar con su coche en la entrada de Bilbao por la autopista que viene de Vitoria. En concreto, el vehículo ha caído cuatro metros, a la AP-68, poco antes del radar que hay cerca de la capital vizcaína, desde la BI-3723, la carretera que discurre paralela a la vía principal y que conecta el barrio bilbaíno de La Peña con Arrigorriaga. El siniestro se ha producido poco antes de las 16.00 horas.

Iker Salgado

El turismo, de color negro, se ha precipitado de una carretera a la otra por causas que aún se desconocen y, una hora después del siniestro, el coche permanecía en el arcén. Hasta el lugar se han desplazado bomberos, ambulancias y efectivos de la Ertzaintza, que recogen evidencias para esclarecer qué ha ocurrido.

La vía por la que discurría la persona fallecida conecta la zona de Ollargan-Abusu con Arrigorriaga y atraviesa el Consorcio de Aguas. Se trata de una carretera de un carril en cada sentido, con un pequeño bidegorri a la derecha, en la zona más cercana a la AP-68. Por el momento, no se ha informado de en qué dirección circulaba el coche siniestrado.

Se trata de la quinta persona que fallece en las carreteras vizcaínas este año.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+

