Javier Reino en una imagen en 2005. Luis Ángel Gómez
Obituario Javier Reino

Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino

Presentador durante décadas del programa 'El reino popular' en Radio Popular ha muerto este sábado a los 96 años

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

No era raro verlo bailar en pijama, a veces bajaba así al River para tomar unos potes, pero poco antes había sufrido un ictus y ... la imagen impactaba. Hablamos de un payaso metido en frasco de hombre. Cuando las agujas apenas habían dejado las 12 y arrancaba este sábado, fallecía un maestro de la radio, la publicidad, el espectáculo y, sobre todo, de la vida. Javier Reino Vidaurreta. Nos deja a los 96 años. No esperen un obituario al uso. Jamás lo habría permitido. Siendo coqueto, preferiría llamarlo artículo a mayor gloria del artista. Porque eso era. A quienes tuvieron la suerte de conocerlo poco podemos decirles. Pero el resto debe saber que hablamos de alguien irrepetible. De esa gente hecha a sí misma, capaz de presentarse voluntario para un trabajo, sin saber de qué se trata. Todo empezó cuando dio su primera bocanada en el barrio de La Cruz, en 1929. Como él decía, eligió nacer en esa atalaya para contemplar Bilbao sin él.

