El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fatal suceso ha tenido lugar en la calle Iparraguirre.

El fatal suceso ha tenido lugar en la calle Iparraguirre. Iratxe Astui | Vídeo: Luis Calabor

Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón

El incidente se ha registrado alrededor de las 15.30 horas por causas que se desconocen

Iratxe Astui
Ainhoa de las Heras

Iratxe Astui y Ainhoa de las Heras

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:40

Comenta

Un niño de cinco años ha fallecido esta tarde en Bermeo al caer desde un balcón por causas que está investigando la Ertzaintza, según ha ... podido saber este periódico. El suceso se ha registrado en la calle Iparraguirre. El pequeño, A., de origen sudamericano, vivía con su madre y un hermano de 15 años. Agentes de Inspecciones oculares de la Policía autonómica se han desplazado hasta el callejón para recoger evidencias que puedan explicar lo ocurrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación
  10. 10 Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón