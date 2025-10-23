Muere Juan Carlos Sola, histórico director de Fekoor

Juncal Munduate Jueves, 23 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Juan Carlos Sola, histórico director de Fekoor y figura clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ha fallecido a los 70 años en el Hospital de Gorliz. Activista incansable y apasionado de la vida, estuvo 28 años al frente de la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia. Dejaba su cargo en 2022 con la espina de no haber logrado un sistema de asistencia justo y suficiente. «Nos hemos convertido en agentes de cambio, en voz de un colectivo que se niega a quedarse en casa y sale a la calle a reivindicar sus propios derechos», afirmaba sobre la federación en aquel discurso de despedida.

Natural de Bilbao, un accidente de tráfico en un viaje de autobús que atravesaba Latinoamérica en 1984 cambió el rumbo de su vida. El suceso le dejó en silla de ruedas. Y a pesar de que los primeros días, como él contaba, «no quería vivir», de aquella vivencia extrajo aprendizajes fundamentales. Se unió a Bizkel, asociación de Lesionados Medulares de Bizkaia, y de ahí pasó a la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor), que acabó presidiendo.

Desde su llegada a Fekoor, Sola trabajó para que las personas con discapacidad pudieran decidir sobre sus propias vidas. Bajo su liderazgo, la federación desarrolló proyectos pioneros como el centro diurno Arbolarte, los apartamentos con apoyo de Etxegoki y el programa SAVI de asistencia personal, reconocidos dentro y fuera de Euskadi por su apuesta por un modelo centrado en la autonomía de las personas.

«Apasionado de la vida»

«Para él no había nada imposible; era un apasionado de la vida, disfrutaba de sus amistades y tenía una parte muy humana y sensible que, a veces, no dejaba ver del todo», recuerda su amigo José Rodríguez. Practicó esquí, subió al Gorbea e incluso disfrutó de las vistas del inaccesible Puente Colgante de Bizkaia. La Junta Directiva, el equipo y todas las personas que forman parte de Fekoor lamentan hoy su pérdida.