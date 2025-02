Muere 'Golfo', el perro rescatado en el incendio de Basauri

Eva Molano Miércoles, 5 de febrero 2025, 08:53 Comenta Compartir

Parecía un milagro. Los Bomberos rescataron el sábado con vida y a través del tejado a 'Golfo', un pastor belga malinois de unos tres años y medio que había quedado atrapado en la tercera planta del bloque número 5. La titular del animal, Tamara Vázquez, le llevó de inmediato al hospital veterinario Tartanga de Erandio para que recibiera los cuidados necesarios. En un principio, «se ponía de pie y bebía agua». Estaba muy deshidratado por el humo y el calor del incendio. Ya el lunes, comentó que «estaba muy grave, tumbado con la mascarilla, con los riñones destrozados».

Al final, el perrito falleció durante la madrugada del martes. «Ya lo habíamos llorado, porque pensábamos que había muerto en el incendio. Que estuviera vivo nos dio una alegría tremenda y ahora estamos llorando otra vez», comenta destrozada.

Otra vecina del bloque 1 lamentaba que había dejado seis pajarillos cantores en casa. «Se lo dije el lunes a los municipales, me dijeron que me llamarían, me da pena que se vayan a morir», se lamentó.

El terrible incendio que se desató el viernes por la tarde en la calle Kareaga Goikoa de Basauri dejó un fallecido, que se lanzó desde el tercer piso para intentar huir de las llamas, cuatro evacuados en un rescate in extremis y 33 personas que se han quedado sin hogar.

El inmueble tenía una estructura de madera y estaba muy deteriorado. El fuego se desató en un bajo del número 5, cubierto de andamios por riesgo de desprendimiento, por causas que aún se investigan. Pero los servicios de emergencia decidieron por precaución que los 33 vecinos de la fila de inmuebles afectados (también los de los portales 1 y 7, porque el 3 se encuentra deshabitado y tapiado desde hace años) fueran desalojados hasta nuevo aviso por seguridad. Algunos se hospedaron en casa de familiares mientras que otros fueron realojados en hoteles de Barakaldo y Arrigorriaga.

