Muere un ciclista menor de edad y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz

Un joven menor de edad ha fallecido y otro ha resultado herido al ser atropellados por un autobús en Berriz, según ha informado el Departamento de Seguridad. El trágico siniestro se ha registrado a las nueve menos cuarto de la noche de este jueves en la N-634, a su paso por el municipio vizcaíno de Berriz.

Los dos adolescentes, de 16 y 17 años, circulaban en bicicleta en ese momento. Por causas que investiga la Unidad de Atestados de la Ertzaintza, un autobús ha arrollado a los dos ciclistas.

A causa del brutal impacto, uno de ellos ha sufrido lesiones graves y ha fallecido prácticamente en el acto. El otro ha sido trasladado al hospital de Cruces, donde ha quedado ingresado para ser tratado de las lesiones.

La carretera que atraviesa Berriz es frecuentada por grupetas de ciclistas, especialmente por la mañana. A la hora en que se ha producido el atropello, ya habría anochecido.

