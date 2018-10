El indie se adueña de Miribilla WAS tocan la txalaparta durante su actuación en el Bilbao Arena. / Ignacio Pérez La Casa Azul, Wolf Alice, Belako y WAS ofrecen en el Bilbao Arena la actuación de la MTV trasladada desde el Puerto Viejo de Getxo XABIER GARMENDIA Miércoles, 31 octubre 2018, 19:57

Miribilla está siendo esta tarde el epicentro de los MTV. Algunos aprovechan la víspera de la festividad de mañana para acudir a su primer concierto de la semana, pero otros ya encadenan tres días seguidos de música en vivo gracias a la MTV Music Week Bizkaia, una especie de calentamiento intensivo antes de la gran gala de los EMA en el BEC. Tras Barakaldo y Durango, esta tarde-noche es el turno de los aficionados al indie y el rock alternativo, que se dan cita en el Bilbao Arena de Miribilla para asistir a las actuaciones de La Casa Azul, Wolf Alice, Belako y WAS. El público ha acudido en masa a un estadio que está acogiendo una actuación que en un primer momento iba a ser al aire libre, en el Puerto Viejo de Getxo. La amenaza de lluvia obligó a la organización a cambiar de planes. Este nuevo emplazamiento cuenta con gradas y con capacidad para hasta 4.000 personas. La pista está prácticamente llena y se espera que se complete el aforo en cuestión de minutos.

El concierto ha dado comienzo a las 18.30, cuando los getxotarras WAS -anteriormente conocidos como We Are Standard- han subido al escenario para ofrecer la última actuación de su gira. La cita es aún más especial si cabe para Jon Aguirrezabalaga, uno de sus guitarristas, que se despide de la banda. Desafortunadamente, el cambio de sede del concierto ha impedido que él y sus compañeros cierren un ciclo en su localidad natal. En todo caso, no han desaprovechado la ocasión para hacer disfrutar a los cientos de asistentes que han roto el hielo antes de los platos fuertes del día.

A las 19.45, ha comenzado el turno del grupo mungiarra Belako, uno de los mayores fenómenos del panorama musical vasco de los últimos años. Josu y Lore Billelabeitia, Lander Zalakain y Cris Lizarraga afrontan una nueva actuación en tierras vizcaínas tras su paso por el BIME la pasada semana. Será un gran escaparte, ya que la banda, con la mayoría de canciones en inglés y alguna que otra en euskera, opta al premio a 'Mejor Artista Local de España' en la gala de los EMA que se celebrará el domingo en Barakaldo. El galardón que WAS ganó en 2009 está muy disputado si se tiene en cuenta el resto de candidatos: los catalanes Love of Lesbian, los murcianos Viva Suecia, la gaditana Brisa Fenoy -autora del hit 'Lo malo' de Aitana y Ana Guerra- y la barcelonesa Rosalía.

El cupo internacional lo cubrirán a partir de las 21.30 los británicos Wolf Alice, que cuentan en su haber con una nominación a los Grammy de 2016 por lo que ellos mismos denominan 'rocky pop'. La banda londinense desplegará en Miribilla las canciones de su segundo álbum de estudio, titulado 'Visions of a Life'; entre ellas, 'Beautifully Unconventional', 'Don't Delete the Kisses' y 'Yuk Foo'.

Por último, La Casa Azul se encargará de bajar la persiana a partir de las 22.30. La banda liderada por Guille Milkyway aportará sus característicos ritmos entre el indie, el disco y la electrónica con temas como 'La revolución sexual', que aspiró a representar a España en el Festival de Eurovisión de 2008 y fue finalmente superado por 'Baila el Chiki-chiki'. El grupo catalán está a punto de lanzar al mercado su nuevo disco, titulado 'La gran esfera' y que se ha ido posponiendo en el tiempo ante la impaciencia de sus seguidores. En todo caso, ya han servido algunos adelantos como 'Podría ser peor' y 'El momento'.

Los que se queden hasta la última actuación no tendrán problema para volver a casa en transporte público. Al ser víspera de festivo -se celebra el día de Todos los Santos-, el metro ofrecerá su servicio hasta las 2 de la madrugada. Mañana jueves, además, la capital vizcaína seguirá de celebración musical con las actuaciones de Los Planetas en el teatro Arriaga (20.00) y Lori Meyers en el Kafe Antzokia (22.00). Para el sábado, el gran concierto de Muse en San Mamés con Crystal Fighters y Berri Txarrak de teloneros desde las 19.30. Y, para redondear la semana, la gran gala de los EMA el domingo en el BEC de Barakaldo (21.00).