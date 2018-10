El metro se engalana para la MTV

Metro Bilbao se ha querido sumar a la gran fiesta europea de la música, y no sólo reforzando el servicio para que todo aquel que decida disfrutar de los actos que arrancarán la próxima semana y se prolongarán hasta el 4 de noviembre puedan desplazarse en transporte público. Primero fue la estación de Zazpi Kaleak, que desde principios de mes luce un gran calendario que anuncia cada segundo que falta para que se celebre la gala MTV y desde hoy las de Sabino Arana y San Mamés también se han subido al carro. La primera, con unos grandes cascos inalámbricos situados sobre el fosterito, y la segunda, con seis enormes altavoces ubicados en el hall.

El presidente de Metro Bilbao, Eneko Arruabarrena, y el diputado de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, han inaugurado esta mañana estas instalaciones, que no han dejado a nadie indiferente. De hecho, es la primera vez que el emblema del suburbano bilbaíno se tunea con elementos extraños. «Los fosteritos son un icono de la ciudad que siempre se ha querido preservar y que ha sido portada por si mismo, pero la MTV y su impacto internacional merecen que ahora también lo sea ahora por este acontecimiento», ha explicado Arruabarrena.

Por eso, la boca de entrada de la estación de San Mamés no será la única que lucirá cascos. También lo harán desde mañana las de Moyua y Barakaldo. Y las sorpresas no acabarán ahí, porque otros apeaderos del metro serán escenario de «una acción que se consolidará toda la semana y no va ser estática. Tendrá vidilla, movimiento», ha apuntado el presidente de Metro Bilbao sin avanzar más detalles.

Billete especial

Los responsables del suburbano han lanzado, además, un billete especial con motivo de los premios MTV, como ya hizo el pasado mes de junio, coincidiendo con la celebración de la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Imano Pradales, por su parte, ha expresado su deseo de que la fiesta europea de la música no sea sólo eso. «Queremos que sea disfrute para Bizkaia, que todos los vizcaínos puedan participar en los numerosos eventos que se van a organizar». El diputado también ha destacado la enorme «proyección internacional» del evento que promueve la cadena estadounidense y ha insistido en la necesidad de que el territorio proyecte «una imagen fantástica».