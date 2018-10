Janet Jackson repasará sus mayores éxitos en Bilbao

Janet Jackson visitará Bilbao el próximo 4 de noviembre. Será con motivo de la gala de los Premios MTV que acogerá el BEC, donde la cantante recibirá el homenaje de la cadena como 'Icono Global'. En su actuación, la intérprete hará un repaso de sus mayores éxitos, incluyendo su último single, 'Made for Now'. El evento, que arrancará a las nueve de la noche, podrá verse en directo en los canales de Viacom España (MYTV, Comedy Central y Paramount Network). La retransmisión de la alfombra roja arrancará una hora antes.

En su elección como ganadora del Premio 'Icono Global', la MTV ha tenido en cuenta la trayectoria de Jackson, con más de 160 millones de copias vendidas en todo el mundo. «Sin duda alguna, Janet es una de las mayores estrellas internacionales. Su increíble talento ha abierto puertas para innumerables artistas, además de dejar un impacto imborrable en la cultura pop. Y continúa tras más de tres décadas de trayectoria», ha declarado Bruce Gillmer, Global Head of Music and Talent de Viacom y Co-Brand Head de MTV Internacional. «Estamos entusiasmados de homenajearla este año con el premio Global Icon de MTV', ha añadido.

La lista del resto de artistas que desfilarán por el escenario del Bizkai Arena continúa siendo una incógnita. «Serán anunciados más adelante», se ha limitado a decir la cadena, que hace escasos días confirmó que la presentación del evento correrá a cargo de la cantante y actriz Hailee Steinfeld, «nominada a los Oscar en 2016». «¡Vamos allá Bilbao!», remarcaba la protagonista en su anuncio de presentación, en el que adelanta que la cita contará «con artistas, actuaciones increíbles y alguna sorpresa».

Entre ellas, las de Camila Cabello y Ariana Grande, que competirán por la Mejor Canción con Bebe Rexha, Drake y Post Malone. A la Mejor Actuación en vivo optan Ed Sheeran, Muse, Pink, Shwan Mendes y The Carters. El rock estará presente a través de 5 Seconds of Summer, Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse y U2, mientras que la música alternativa es cosa de Fall Out Boy, Panic! At The Disco, The 1975, Thirty Seconds To Mars y Twenty one pilots. La categoría de Hip-Hop se la disputan Drake, Eminem, Migos, Nicki Minaj y Travis Scott y los vizcaínos Belako aspiran a ser elegidos el Mejor Artista de España.