Bastille y Lindsay Lohan, nuevos rostros en la gala de los MTV Dan Smith, cantante del grupo inglés Bastille, y la actriz Lindsay Lohan. / EFE /AFP Alessia Cara y el DJ Marshmello también se subirán al escenario del BEC en un evento que suma a Michael Peña y Diego Luna a la lista de presentadores OLATZ HERNÁNDEZ Viernes, 26 octubre 2018, 00:58

A medida que se acerca la esperada gala de los premios EMA de la MTV, se conocen más detalles sobre el cartel de artistas que harán brillar el escenario del BEC de Barakaldo. La organización anunció ayer la actuación de la banda de rock Panic! At the Disco; de la reciente ganadora del Grammy a la Artista Revelación, Alessia Cara; y del DJ y productor musical Marshmello. Por si fuera poco, también han confirmado su participación en el evento musical la banda británica Bastille y el joven dúo de música pop, Jack & Jack.

Estas incorporaciones se suman a las anunciadas actuaciones de Janet Jackson, Nicki Minaj, Halsey y Rosalía. En el apartado de presentadores de los premios, que lidera la cantante y actriz californiana Hailee Steinfeld, se incorporan la actriz Lindsay Lohan, la cantante y actriz brasileña Lartissa de Macedo, más conocida como 'Anitta'; la también actriz Debby Ryan, la cantante Ashlee Simpson y el actor y músico Evan Ross y los actores Michael Peña y Diego Luna.

El espectáculo está asegurado en este evento que espera reunir frente a las pantallas a unos 450 millones de espectadores de todo el mundo. La oferta musical está preparada para satisfacer todos los gustos. La ganadora del premio 'Icono global', Janet Jackson, interpretará un popurrí de sus mayores éxitos, incluyendo su último hit 'Made for Now', que ya cuenta con más de 46 millones de reproducciones en internet, según confirmó ayer la propia cadena.

Éxitos en directo

La banda británica Bastille se subirá al escenario junto al DJ Marshmello para interpretar su exitoso 'Happier', número uno en la lista de ventas Billboard's Dance. Anne-Marie también se unirá al pinchadiscos con el hit 'FRIENDS', platino en Estados Unidos y Reino Unido, y triple platino en Canadá.

Los norteamericanos Panic! At the Disco serán los encargados de dar un toque rockero a la gala, con su tema 'High Hopes', incluido en su sexto álbum de estudio, 'Pray for the Wicked'. Alessia Cara presentará su último éxito 'Trust My Lonely'. Jack & Jack harán disfrutar al público con su nuevo single 'No One Compares To You', lanzado tras 'Rise', su colaboración con el artista y conocido productor Jonas Blue.

El 4 de noviembre, a partir de las ocho de la tarde, el canal MTV emitirá en exclusiva la alfombra roja del evento y una hora más tarde comenzará la entrega de premios. El evento se retransmitirá en los canales de Viacom y se podrá seguir en directo en España a través de MTV, Comedy Central y Paramount Network).