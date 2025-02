¿Por qué no se movilizó a los Bomberos de Bilbao en el incendio de Basauri? Por motivos no aclarados, se activó a otros parques más alejados como los de Urioste y Artaza, a unos 20 kilómetros, además del de Derio, a 12

¿Por qué no se movilizó a los Bomberos de Bilbao? Es la pregunta que flota en el aire sobre el incendio de Basauri que calcinó un bloque de viviendas y provocó la muerte de un hombre al saltar al vacío para huir de las ... llamas. En un primer momento acudieron los siete bomberos de Basauri, pero el siguiente parque más cercano era el de la capital vizcaína, que disponía de 23 efectivos de guardia. Sin embargo, allí no sonó la alarma para que se desplazaran a sofocar las llamas. Por motivos no aclarados, se activó a otros parques más alejados como los de Urioste y Artaza, a unos 20 kilómetros, además del de Derio, a 12.

Los 35 vecinos afectados fueron trasladados ayer al hotel Ibis de Basurto, donde se alojarán los próximos días, tras permenecer desde la noche del incendio en habitaciones de Arrigorriaga y Barakaldo. Algunas personas que residían en el bloque no estaban empadronadas. El Consistorio continúa trabajando con el departamento de Vivienda en busca de una ubicación para los vecinos, pero no hay pisos de disponibilidad inmediata. Muchos propietarios contaban con seguro de hogar, pero también había gente de alquiler y que no sabe cómo proceder. Como Justina Alvarenga, de origen paraguayo, que vivía con su marido y su hijo en un primero del número 7. Pagaba 600 euros al mes. «Me llevaron a Arrigorriaga. Es una situación incómoda», lamenta.

