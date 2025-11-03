Un motorista herido en un accidente grave en Lemoiz
H. Rodríguez
Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:57
Un motorista ha resultado herido en la BI-2153 este lunes poco después de las 17.30 horas, según ha confirmado la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco. Las mismas fuentes han calificado el siniestro de grave. Al parecer, la motocicleta se ha salido de la vía en el punto kilométrico 32.
🚨🏍️ Motor-gidari baten #Istripularria #Bi3152 Km 32 #Lemoiz-en.— Trafiko (@trafikoaEJGV) November 3, 2025
🚨🏍️ Accidente grave de moto en #Bi3152 Pk 32 #Lemoiz.
☎️ 011#Trafikoa pic.twitter.com/MI5V5oQ4jf
La carretera en la que se ha producido el siniestro ha quedado cortada en ambos sentidos para facilitar el acceso de los servicios de emergencias.