Un motorista herido en un accidente grave en Lemoiz

Un motorista ha resultado herido en la BI-2153 este lunes poco después de las 17.30 horas, según ha confirmado la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco. Las mismas fuentes han calificado el siniestro de grave. Al parecer, la motocicleta se ha salido de la vía en el punto kilométrico 32.

La carretera en la que se ha producido el siniestro ha quedado cortada en ambos sentidos para facilitar el acceso de los servicios de emergencias.