Las motocicletas de la Ertzaintza se utilizan ya para controlar la velocidad por radar

Septiembre pone a prueba el'Bilbao a 30'

Las asociaciones de automovilistas creen que este mes, y en concreto «la vuelta al colegio», plenamente efectiva desde la próxima semana, será la «prueba de fuego» para determinar la funcionalidad de la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en Bilbao. El Real Automóvil Club Vasco-Navarro opina que el verano no es la época propicia para obtener una visión realista y que ésta llegará «con los escolares y el regreso al trabajo». El colectivo defiende reducir la velocidad «en los puntos donde sea necesario», pero rechaza las «fórmulas genéricas. Bilbao no es Londres ni Madrid ni tiene sus problemas de contaminación atmosférica y acústica. ¿Por qué el 87% de sus vías a 30?», aduce su director, Eduardo Martínez, para quien la peatonalización de zonas neurálgicas como la plaza Moyua «obligará a los conductores a dar rodeos y provocará más polución. Se habla de ganar espacio al coche, pero no conozco políticos que vayan en autobús ni un ayuntamiento sin vehículos oficiales».