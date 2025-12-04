Las monjas cismáticas dicen que no trasladaron las obras de arte para venderlas, sino para «custodiarlas» ante el posible desahucio Afirman que «la mayoría de la comunidad» está ya establecida en Orduña y por eso movieron las piezas: «No queríamos dejarlas en Belorado porque no sabíamos quién podía entrar allí»

Desde esa extraña clausura pública en la que viven, las monjas cismáticas de Belorado han respondido a las informaciones brindadas en los últimos días por la Guardia Civil acerca de la operación MIRUM-CID, que investiga la presunta venta de obras de arte pertenecientes al convento de Belorado. A través de un comunicado y de un vídeo grabado por sor Sion, las exclarisas niegan todas las acusaciones e insisten en que las piezas intervenidas no se habían llevado a Orduña con el propósito de venderlas, sino solo para custodiarlas, dado que la mayor parte de la comunidad se ha afincado ahora en el monasterio vizcaíno.

«Es falso que las obras estuvieran allí para su venta. Se trasladaron recientemente ya que, ante la posible inminencia del desahucio de Belorado, la mayoría de la comunidad se ha trasladado allí, para custodiarlas debidamente. Además, varias de esas piezas se utilizan para el culto», afirma el escrito de la comunidad cismática. «No queríamos dejarlas en Belorado porque no sabíamos quién podía entrar allí», ha desarrollado sor Sion, que insiste en que la Guardia Civil está malinterpretando sus movimientos: «Nunca, nunca, nunca ha sido nuestra intención vender todas esas obras de arte y objetos, que han sido para nosotras una ayuda para nuestra vida devocional. Nunca ha sido para nosotras una posibilidad el intentar venderlas», afirma.

Según ha detallado el instituto armado, la operación se puso en marcha después de detectar en el mercado de antigüedades algunas piezas que podían pertenecer a Santa María de la Bretonera, el convento de Belorado, y en su curso se localizó una figura de San Antonio de Padua que se había vendido en una tienda de Madrid. Las monjas sostienen que «las últimas ventas de bienes del monasterio se hicieron durante los primeros meses de 2023», es decir, antes del cisma y de «la intervención del comisario pontificio», cuando nadie ponía en duda que la titularidad correspondía a la comunidad, entonces aún fiel a Roma. «No hay delito en vender algunas de las cosas que se almacenan y se acumulan en los monasterios, que por supuesto no son bienes de interés cultural, ni están catalogadas en archivos generales ni nada por el estilo», asegura sor Sion.

«Confusión e ignorancia»

Las exclarisas se muestran especialmente afectadas por la información de que el Cristo de Belorado se encontraba en el suelo y embalado para su venta. «Es falso», rechazan. Según su versión, lo habían traído recientemente de Belorado a Orduña y todavía no lo habían colgado en su lugar. «Estaba tendido para ser colocado en la capilla llamada del Cristo. Fue la Guardia Civil quien, para llevárselo, lo envolvió en los mismos edredones para transportarlo, pidiéndonos permiso para usarlos y asegurando que se nos devolverían», detallan.

El comunicado de las monjas cismáticas atribuye a la investigación un «alto nivel de confusión e ignorancia en la datación de cuadros, esculturas y orfebrería» y asegura que en las imágenes difundidas «aparecen obras que nunca han pertenecido a la comunidad de Belorado». Por su parte, sor Sion ironiza: «Ha sido un acto realmente inexplicable y en dos fases. Han dejado a las monjas supuestamente peligrosas porque pueden vender el patrimonio cosas para su custodia, porque no les cabían en la furgoneta y han vuelto cuatro días después».