El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un momento dulce para la creatividad y el negocio

Los rodajes que se hacen en Bizkaia, cinco cada día, tienen un impacto económico que ronda los 60 millones de euros al año

Luis López

Luis López

Lunes, 17 de noviembre 2025, 02:00

Comenta

«Cualquier empleo que se te ocurra, cualquier sector que te venga a la cabeza, es susceptible de contratación» para hacer una película. Insisten mucho ... en esto Iker Ganuza, presidente de los productores vascos, y Carlos Juárez, de Basque Films. Hablan de peluqueros, electricistas, fontaneros, ebanistas, cocineros, figurantes, transportistas, alquileres de coches... Todo. Por supuesto, los del cine también dejan dinero en la hostelería, en los hoteles y en un abanico extenso de negocios diferentes porque son grupos grandes de personas que se pasan meses por aquí. «El cine mueve a muchísima gente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  2. 2

    El auge del sector inmobiliario aflora plataformas para invertir desde 300 euros
  3. 3

    El Bilbao perdido de Jon Uriarte
  4. 4

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  5. 5

    Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló
  6. 6

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  7. 7 Sentado en el dique con un Pleamar y viendo crecer Bilbao
  8. 8

    Euskadi exporta marihuana a Europa: el kilo que aquí se paga a 2.000 euros vale el triple en Reino Unido
  9. 9 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao
  10. 10 La emprendedora getxotarra que aspira a ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un momento dulce para la creatividad y el negocio

Un momento dulce para la creatividad y el negocio