Un momento dulce para la creatividad y el negocio

«Cualquier empleo que se te ocurra, cualquier sector que te venga a la cabeza, es susceptible de contratación» para hacer una película. Insisten mucho ... en esto Iker Ganuza, presidente de los productores vascos, y Carlos Juárez, de Basque Films. Hablan de peluqueros, electricistas, fontaneros, ebanistas, cocineros, figurantes, transportistas, alquileres de coches... Todo. Por supuesto, los del cine también dejan dinero en la hostelería, en los hoteles y en un abanico extenso de negocios diferentes porque son grupos grandes de personas que se pasan meses por aquí. «El cine mueve a muchísima gente».

Además, siendo un sector creativo, está entre los que pueden resistir con más solvencia la tecnologización y el auge de la inteligencia artificial, que amenazan a nos pocas actividades productivas, añade Juárez. De manera que cree muy importante que Bilbao y Bizkaia se mantengan en esta ola a la que se subieron hace unos años.

«El sector audiovisual está explotando y cada vez están viniendo más plataformas porque ven España como un buen lugar de rodaje». Se ha puesto de moda, dice. «Primero con El Hoyo, y luego con La Casa de Papel y con Intimidad, se nos ha visto como un referente creativo a nivel mundial, y con unos costes de producción mucho más contenidos que en Estados Unidos». Así que «se han juntado muchas cosas» que nos hacen atractivos, competitivos, gracias a productos que «llegan mucho más allá de nuestras fronteras».

Con este paisaje de fondo, la Bilbao Bizkaia Film Commission es el artefacto público para canalizar toda esa llegada de producciones. En 2024, último año cerrado, hubo en el territorio cinco rodajes cada día (no todos pasaron por Punta Zorroza, claro). Hay 448 empresas en Bizkaia vinculadas con el sector audiovisual (hace diez años eran 284) que dan empleo a 1.941 personas. Y el impacto económico directo de esta actividad superó los 58 millones en 2023; con el crecimiento del sector en los últimos tiempos es previsible que a estas alturas ya se superen los 60 millones.