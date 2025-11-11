El momento de asueto de cada mañana El metro ha acercado a los municipios la Margen Izquierda entre ellos y a Bilbao

Leire Fernández Martes, 11 de noviembre 2025, 12:13

Línea 2 (08.55 horas)

Son las 8.55 de la mañana y como cada día, bajo rauda y veloz las escaleras de acceso del metro de Santurtzi. Voy justa de tiempo, pero eso no es novedad. Empezar el día suele ser una odisea habitualmente. Desayunos, ropas, mochilas, algún grito para no llegar tarde al cole...

Hoy me toca sacar bono nuevo, así que no cogeré el de 8.58 que es el que necesito para llegar a tiempo a Moyua y entrar al trabajo a las 9.30. Mis 25 minutos de asueto... pero primero tengo que llegar a cogerlo. Saco el abono de 50 viajes para zona 1 y 2, 24 euros, que, sin ser mal precio comparado con lo que pagábamos antes de los descuentos del transporte, son 4 euros más que hace unos meses. Sigue siendo más barato que ir en coche, eso es indudable.

Mientras saco el abono, escucho a mis espaldas cómo se va la unidad con la que llegaría a mi hora, así que aviso por WhatsApp a los compañeros de que llegaré cinco minutos tarde. Me dirijo al andén y compruebo los horarios en el letrero luminoso, faltan 6 minutos. Bien. Significa que todo funciona sin contratiempos.

En el andén veo rostros habituales en este horario, así que supongo que no soy la única que hoy ha llegado con el tiempo justo y no ha podido coger el metro anterior. Eso sí, no hay mucha gente, no tendré que pelearme por sentarme 'mirando al frente' para no marearme. Mientras espero a que llegue, organizo el día en mi cabeza. Temas para preparar, artículos que aún tengo a medias, una foto que tengo que pedir a la fotógrafa... Estos momentos siempre me vienen bien para llegar ya con las ideas claras a la oficina, sin ruido mental y con la primera marcha ya puesta para empezar el día.

Un sonido me alerta de que ya se acerca por el túnel. Alzo la vista y efectivamente ahí viene. Hoy viene una conductora que me suena de otras veces. Es muy maja porque cuando te ve que bajas corriendo las escaleras espera unos segundos para darte tiempo a llegar. Puede parecer una minucia, pero cuando te pasas el día corriendo y el tiempo vale oro, los 7 minutos hasta el siguiente metro se hacen eternos y este tipo de gestos se agradecen muchísimo.

Santurtzi: 09.04 horas

Como ya tengo cogido el lugar exacto en el que se detienen las puertas, soy la primera en entrar, después de dejar salir a uno de los chicos de seguridad que, desconozco la razón, suele bajar en esta estación sobre esta hora. Junto a mí, entra una madre con un niño pequeño en brazos y la hago hueco para que pueda sentarse en el lado de la ventanilla, mientras yo me quedo en el pasillo. Tengo niños, sé que la ventanilla es sagrada.

El metro comienza su recorrido, bueno el mío, que él viene de Kabiezes, y disfruto de la paz que me supone este rato sola. Saco mi ebook y continúo con la novela que estoy leyendo. Había empezado a ver series con los auriculares puestos, pero se me ocurrió que era buena idea ver una de miedo y las risas del compañero de asiento tras verme dar un brinco en pleno viaje me convencieron de lo contrario. El chico que va sentado enfrente de mí ha elegido mejor y debe estar viendo una comedia porque se ríe entre dientes.

Portugalete: 09.06 horas

La amatxu con el peque le va explicando cómo se llaman las estaciones y cuántas quedan, y él le pregunta si puede comer una galleta. «No cariño, en el metro no se come, pero bajamos en la siguiente ya y te la doy». Efectivamente, se bajan en la siguiente parada y entra una mujer mayor. Voy a moverme para dejarla el asiento y no me da tiempo. En el grupo de al lado hay asientos de prioridad reservada y un hombre que estaba sentado se levanta rápidamente para dejarla sentarse.

La señora le agradece con una sonrisa y puedo ver a través de su chaqueta una tarjetita naranja que, sinceramente, no había visto antes. 'Gracias por cederme el asiento' pone. La verdad es que hay muchas discapacidades o necesidades que a priori son invisibles y no me parece mala opción para que se sepa quienes necesitan el sitio. Ante una embarazada o una persona con muletas o bastón es más evidente, pero ¿y si tienes una prótesis de rodilla y no puedes estar de pie con el balanceo por poner un ejemplo?

Sestao: 09.008 horas

Sigo a mi lectura, aunque hoy me está costando concentrarme. Vamos bastante gente y, de hecho, en Sestao ya no puede sentarse nadie. No es algo que nos sorprenda a quienes somos habituales. El metro nos ha acercado tanto entre los municipios de la propia Margen Izquierda como a Bilbao de manera rápida y eficiente que somos muchos los que utilizamos a diario la línea 2.

Cruces: 09.15 horas

Independientemente de la hora, pero por la mañana aún más, cuando coincidimos la gente de oficinas con los que abren comercios o quienes tienen citas médicas en Cruces o Basurto, la aglomeración es notoria. De hecho acabamos de llegar a Cruces, y una marea humana sale del vagón, mientras otro grupo también bastante numeroso espera para entrar.

San Mamés: 09.23 horas

Sin apenas darme cuenta llego a San Mamés y guardo el ebook, para prepararme para bajar en un par de paradas. En Indautxu, entra una chica con un foxterrier en brazos, y como me bajo en la siguiente parada me voy ubicando hacia la salida, ya que somos muchos los que descendemos en Moyua.

Moyua: 09.26 horas

Una vez llegamos, como imaginaba, vaciamos medio metro y nos dirigimos cual marea humana a las escaleras. Arriba están preparando un espacio para dar algún concierto. Me resulta curioso cómo el metro se ha convertido en un escenario de arte y cultura con toda la naturalidad y tan pronto vemos cómo se graba un spot publicitario, una exposición de fotos o como en este caso una actuación musical.

Salgo por el fosterito de Elcano/Ercilla y veo que una compañera también sale a la calle delante de mí, así que nos dirigimos juntas a la oficina, mientras contemplamos que casi es Navidad en Bilbao, porque el árbol de Moyua ya está colocado en su lugar habitual.