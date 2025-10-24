El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mohamed Dieng, senegalés de 45 años, junto a la frutería Pino. Bernardo Corral

Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»

En el 'crowdfunding' que ha puesto en marcha la frutería Pino han participado personas de Erandio, Sondika, Bilbao... Y hasta de Vitoria

María de Maintenant

María de Maintenant

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:53

Comenta

«Lo hemos conseguido. Estoy muy contento y agradecido. Han sido muchas las personas que se han implicado para ayudarme. Hay gente buena». Mohamed Dieng, ... vecino senegalés de Erandio de 45 años, podrá viajar a su país y ayudar a su familia gracias a la solidaridad vecinal. A través de la campaña de 'crowdfunding' que puso en marcha la frutería Pino ha conseguido recuperar los 3.500 euros que le robaron el pasado 9 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  5. 5

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  6. 6

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  7. 7

    Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria
  8. 8

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  9. 9

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su nieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  10. 10

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»

Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»