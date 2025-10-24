Mohamed recupera los 3.500 euros que le robaron en Erandio gracias a la solidaridad vecinal: «Un hombre ha donado 1.000»

«Lo hemos conseguido. Estoy muy contento y agradecido. Han sido muchas las personas que se han implicado para ayudarme. Hay gente buena». Mohamed Dieng, ... vecino senegalés de Erandio de 45 años, podrá viajar a su país y ayudar a su familia gracias a la solidaridad vecinal. A través de la campaña de 'crowdfunding' que puso en marcha la frutería Pino ha conseguido recuperar los 3.500 euros que le robaron el pasado 9 de octubre.

Sonia Balboa, propietaria del comercio e impulsora de la iniciativa, se muestra «anonadada» con la acogida que ha tenido el proyecto. «Hay un señor mayor que ha donado 1.000 euros. Ha participado gente de Erandio pero también de Sondika, de Bilbao... Hasta de Vitoria. Hoy ha venido gente que no conocía, profesoras del instituto que están jubiladas... No pensaba que íbamos a llegar a tanto. Creo en la humanidad», celebra la emprendedora.

En la iniciativa empezaron a colaborar familiares y conocidos de los trabajadores de la frutería, pero gracias a la difusión se fueron uniendo vecinos y comerciantes de otras localidades. «Hoy he puesto un nuevo cartel en la frutería anunciando que cerramos el 'crowdfunding' porque ya hemos recaudado el importe y dando las gracias a todo el mundo. Creo que es importante hacer las cosas bien. Aún así, ha seguido entrando gente a la tienda para donar». «Cuando aún no sabíamos que la iniciativa iba a tener esta respuesta, hablamos con Mohamed y le dijimos que le íbamos a ayudar nosotros poco a poco para que al menos tuviera para comer, pero al final todo el mundo se ha implicado muchísimo y lo hemos logrado», cuenta Sonia.

Ampliar Cartel que han colocado en la frutería después de finalizar el 'crowdfunding'. Furtería Pino

A Mohamed le robaron el 9 de octubre en un «periodo muy corto de tiempo». Fue al banco a sacar dinero con el objetivo de viajar a su país, ver a su familia y ayudarla. Introdujo la cantidad en un sobre y lo guardó en su mochila. Después, acudió a la frutería Pino, comercio en el que compra habitualmente. Según cuenta Endika Haro, trabajador del negocio, «dos mujeres» entraron y le robaron la cantidad sin que él se diera cuenta. Al principio pensaba que quizás lo había perdido, pero a través de las cámaras pudieron comprobar que le habían sustraído el sobre de la mochila. Tras lo ocurrido denunciaron los hechos ante la Policía y pusieron en marcha un 'crowdfunding' para ayudarle a recuperar el importe robado.

Mohamed llegó a Erandio hace ocho años y trabaja en una lavandería en Gallarta con un contrato temporal de un mes. Su horario es de 14.00 a 22.00, pero llega a casa dos horas más tarde porque tiene que coger varios metros y un autobús hasta su destino. «Siempre estoy buscando trabajo. A veces tengo durante dos meses, pero después estoy tres sin trabajo, por ejemplo. No son de larga duración», contó el miércoles a este periódico. Durante estos días ha vivido momentos «muy difíciles», pero por fin puede estar tranquilo. «Había sacado ese dinero para viajar a mi país, ver a mi familia y ayudarla. Tengo tres hijos y mi mujer está esperando otro». Gracias a la solidaridad vecinal, Mohamed podrá salir adelante.