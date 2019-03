Modelos de igualdad

Cada año por estas fechas, desde hace una década, se celebra el desfile solidario 'Moda para todos', coincidiendo con el Día Mundial del Síndrome de Down, que organizan la agrupación empresarial BilbaoCentro y Cid FCA! Comunicación y patrocinan el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia. A las siete y media de la tarde, hora de comienzo de esta X edición del desfile, los jóvenes que iban a salir a la pasarela, entre ellos June Arnaguena, Ane Álvarez, Janire Aller, Ariana Fernández de Bobadilla, Kepa González, Ander Valdecantos, Gorka Pérez y Nagore Arrizabalaga, estaban en perfecto estado de revista.

A esa hora ya no había nervios de ningún tipo en el 'backstage', que minutos antes había sido un hervidero con modelos, maquilladoras y representantes de las tiendas participantes de un sitio para otro. Los televisivos Ion Aramendi y Ainhoa García, presentadores del acto, dieron la bienvenida a las casi 800 personas que se dieron cita en el Teatro Campos. María Iturriaga, presidenta de la Fundación Síndrome de Down; Isabel Sánchez Robles, diputada de Asuntos Sociales; Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco; y Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, intervinieron para recalcar la necesidad que tiene la sociedad de hacer visibles a los chicos y chicas con Síndrome de Down, en la necesidad de considerarles y tratarles como iguales.

Entre quienes se acercaron a la gala se encontraban Nekane Murga, que el día anterior había tomado posesión como consejera de Salud del Gobierno vasco; Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales; Maite Alonso, viceconsejera de Educación; Emilio Sola, director de Servicios Sociales del Ejecutivo autónomo; Sergio Murillo, director de la Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación vizcaína; los concejales del Ayuntamiento de Bilbao Alfonso Gil, Yolanda Díaz, Nekane Alonso, Íñigo Pombo, Beatriz Marcos y Carmen Carrón; el juntero Ekain Rico y Amaya Fernández, secretaria general de los populares vascos.

Asimismo se acercaron Adolfo Lorente, presidente de BilbaoCentro, Jorge Aio, Olga Zulueta, Pilar Grados, Rubén Gabella, Óscar Seoane, Hugo Baroja, Pablo González, Regina Arbeo, Roberto Delgado, Larraitz Flores, Naia Delgado, Verónica Bretes, Marian López, Teresa Velasco, Susana López, Borja Elorza, Alejandra Alegría, Jon Marín y Merche López. En el transcurso del acto fueron reconocidos el comerciante Julio Alegría y Álvaro Díaz-Munio, director del hotel Ilunion, como amigos de la Fundación Síndrome de Down.

Entre los personajes que desfilaron se encontraban Isidro Elegarai, presidente de Unicef en el País Vasco, el cantante Iñaki Uranga, Miren Mendialdua, Esteban Feijoo, Pedro Campo, presidente de Cecobi; Roberto Rodríguez, el diseñador Eder Aurre, Iván Killer, la bailarina Teresa González Ardanaz, Begoña Beristain, el cantante Betto Snay, George Belinga, Lucho Rengifo, Myriam Basabe, Virginia Berasategui, Karmele Larrinaga, Maider Viteri, Sandra Atutxa, Begoña Echevarría, Jon Zuazola, Ainhoa Goikoetxea, Esmeralda Herlo, Juan Antonio Cortés, que fue participante de Operación Triunfo, Kepa Gallego, Igor Vega, Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic; y el trikitalari Xabi Aburruzaga.