La mitad de los pasajeros del aeropuerto de Bilbao elige Vueling

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:36 | Actualizado 13:30h.

El aeropuerto de Bilbao espera cerrar el año con cerca de 7 millones de pasajeros, su récord histórico. Y de ellos, la mitad utilizarán la compañía Vueling. La compañía, que mantiene en 'La Paloma' su segunda base principal tras Barcelona y la segunda con más conexiones internacionales, empezó a trabajar en el aeropuerto de Bilbao en 2004. Ahora cuenta con 161 empleados, 7 aviones que duermen aquí tras la incorporación de una unidad en 2023, 26 destinos desde Bilbao -12 de ellos internacionales-, además de 100 vía Barcelona, y es la primera aerolínea en puntualidad.

Vueling ha reforzado este año su apuesta por Bilbao con un récord histórico de asientos: más de 3,8 millones de plazas, un 6% más respecto al 2023. En invierno, cuando la oferta de las compañías es menor, dispone de 22 rutas, 9 de ellas internacionales y 1,3 millones de asientos, 16.000 más que en invierno de 2024. Tiene conexión a Heathrow, diaria a París-Orly y 14 semanales a Palma de Mallorca, entre otras.

Sandra Hors, directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling; Jordi Pla, director de Red y Estrategia de Vueling, han expuesto en la Cámara de Comercio de Bilbao que en 2024, la compañía conectó a 3,5 millones de pasajeros en Euskadi, de los que 73,7% eran nacionales y el 26,3% internacionales. De entre los extranjeros, el 41% procedían del Reino Unido. Vueling opera su segunda base más importante en la península en el aeropuerto de Loiu. Uno de cada dos pasajeros que vuelan desde Bilbao optan por esta empresa, una cuota que la convierte en «la compañía de Bilbao», han asegurado.

La firma encargó un estudio a PWC, que ha cifrado en 575 millones de euros el impacto económico de su actividad el pasado año en Euskadi, su aportación al PIB vasco, y la creación de 7.800 empleos directos, indirectos e inducidos. Una cifra similar al 50% de los empleados en todas las actividades artísticas, el entretenimiento y recreativas en el País Vasco y del 12% de los empleados del sector hostelero en la comunidad. Además, la compañía seguirá buscando nuevas oportunidades para seguir aumentando rutas los próximos años. «El impulso, el crecimiento del aeropuerto de Bilbao viene por la apuesta que ha hecho Vueling por este aeropuerto», ha declarado Hors. Además, la aerolínea ha renovado sus acuerdos de patrocinio con el Athletic, el Bilbao Basket, y el festival BBK hasta 2027.

33 millones de pasajeros en 21 años

Desde 2004, Vueling ha transportado a más de 33 millones de pasajeros en Euskadi (más de 5 millones en rutas internacionales y 27 millones en nacionales), y mantiene en Bilbao una base operativa -la primera y la última rotación duermen aquí- algo que facilita el tráfico de negocios (primeros vuelos del día) y genera empleo local. En San Sebastián, Vueling mantiene la ruta a Barcelona con hasta 2 frecuencias diarias, que aporta alrededor del 30% de la oferta del aeropuerto.

La compañía prevé un índice de puntualidad mayor al 86% este año. Avanza, además, en una renovación total de flota a corto plazo. El primer Boeing 737 MAX llegará en octubre del próximo año, aunque las nuevas unidades convivirá inicialmente con flota mixta. La decisión responde a eficiencia y disponibilidad de aeronaves: los nuevos modelos permiten hasta un 20% menos de emisiones y mejor rendimiento operativo.

En el plano medioambiental, Vueling e IAG -el grupo al que pertenece-, han ratificado su intención de llegar a las cero emisiones en 2050 y lidera la compra de SAF (combustible sostenible de aviación). El mandato europeo del 2% de SAF en 2025 y el 6% en 2030 marcan el ritmo, pero el principal cuello de botella sigue siendo la escasa producción global, que hoy, es inferior al 1% de lo necesario. El SAF -producido con residuos y hidrógeno verde- reduce hasta un 80% las emisiones; en su modalidad sintética (con captura directa de CO₂) puede alcanzar reducciones cercanas al 100% en el ciclo. La principal ventaja es que se mezcla con el queroseno sin cambiar aviones ni infraestructuras y existe una red de tuberías que permite inyectar SAF en Barcelona y recibirlo en Bilbao. En este sentido, Hors ha apuntado que Vueling ya utilizó el 2% de combustible SAF el pasado año.

La apertura en Bizkaia de una planta de SAF sintético de Petronor el próximo año colocará al territorio en el mapa mundial de esta nueva industria, ha destacado José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao. Sonia Pérez, diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, ha afimado que Bizkaia lidera el crecimiento turístico de Euskadi y acumula este año un incremento del 8,6% de visitantes. El turismo rural se refuerza con un 24% más de viajeros internacionales en este tipo de alojamiento.