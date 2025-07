El misterio de las letras en las antenas de Bilbao

Bilbao esconde un secreto a la vista de todos. Si uno levanta la mirada, descubre que muchas de las antenas que coronan los edificios de ... la ciudad llevan letras. Y no, no se trata de ningún efecto óptico ni de piezas que casualmente simulan esas formas. Las letras están ahí y tienen un porqué.

En 1959 la televisión llegó a Euskadi con la primera antena instalada en Sollube, y dos empresas se hicieron con el mercado de las infraestructuras de telecomunicaciones en Bizkaia: Game y Antenas Villar. En este contexto de rivalidad tan directa, comenzaron a firmar cada una de las instalaciones que realizaban como una forma de «marcar el terreno conquistado». Este es el motivo por el que la mayor parte de las comunidades de vecinos que poseen una letra es o bien una 'G' o una 'A', las iniciales de las empresas líderes en aquel momento. Pero hoy en día la competencia se ha diversificado y existen muchas más compañías, lo que ha derivado en la aparición de nuevas letras. Las 'I' que se pueden ver en muchas azoteas corresponden a Iru Telecomunicaciones, que surgió como escisión de Antenas Villar. Pero también se pueden encontrar 'IN' en Gernika, 'EI' en Amorebieta, y demás combinaciones en distintos municipios vizcaínos.

Esta peculiaridad se da exclusivamente en el territorio vizcaíno y se debe, según los expertos, al asociacionismo surgido en la década de los 80. El desarrollo tecnológico hizo necesario un cambio de canal que dió lugar a la instalación de nuevos tipos de antenas. Fue en ese momento en el que las distintas compañías del gremio decidieron asociarse y crear lo que hoy se conoce como ABITEL, la Asociación Vizcaína de Integradores de Telecomunicaciones.

Las letras están hechas de acero galvanizado, el mismo material de las antenas, y van sujetas al mástil principal con abrazaderas. Las instalaciones más antiguas podían llegar a medir entre 15 y 20 metros de alto, y muchas de ellas se sitúan todavía en lugares muy transitados y visibles como estaciones de tren o esquinas de edificios emblemáticos. En Bilbao, a día de hoy, se pueden encontrar frente al Ayuntamiento, en la plaza del Ensanche, en el edificio detrás de la torre Bailén… Ni la icónica plaza Moyua se libra de exhibir una pequeña 'G'.

Colores rojiblancos

«Cuando subimos al tejado vemos un mar de antenas y es una forma de saber qué instalaciones son nuestras, es como plantar una bandera», señala Aridane Mendoza, trabajador de ATESEL Sistemas. «Cada vez son menos las empresas que las firman, porque ya son muchas las que lo hacen y no se distingue de quién es cada letra. Ahora lo que hacemos es pintarlas, que también evita la oxidación». Mendoza asegura que lo más común es utilizar los colores corporativos, pero «muchos la pintan de rojo y blanco, con los colores del Athletic». Aunque no se perciba a pie de calle, los forofos no pierden la ocasión de llevar su bandera a lo más alto.

Estas estructuras solo se utilizan para recibir ondas de radio y televisión, medios cada vez menos populares entre los más jóvenes, que optan por alternativas que se retransmiten por internet. Sin embargo, y pese a la competencia directa de la fibra óptica, no parece que el futuro de estas antenas esté abocado a la extinción. Es más, su excesiva compatibilidad con las nuevas tecnologías como la señal 5G está provocando ciertos problemas. «Estamos teniendo que utilizar filtros para evitar que capten la señal de internet y no interfiera con la de televisión. No creo que desaparezcan, sino que en el futuro se podrá utilizar la misma antena para todo», asegura el técnico. Es por eso que se siguen instalando incluso en edificios de nueva construcción, aunque la tendencia es que cada vez sean más pequeñas y discretas.