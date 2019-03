Los miñones de Bilbao BILBAÍNOS CON DIPTONGO Miñones vizcaínos al mando del capitán Benito Urquiza. / J. CABANELLAS JON URIARTE Lunes, 18 marzo 2019, 07:18

Mala hora para caminar solo. El sirimiri empapaba sus ropas cuando, al final de la calle, vio con alivio una txapela azul y respiró tranquilo. En el XIX toda sombra resultaba sospechosa. La cosa venía de viejo. Cuando Carlos III accedió al trono en 1759, era tal el número de asesinatos y de robos que dictó normas para erradicar el nomadismo y ubicar a toda la población en villas y anteiglesias. Como seguía habiendo caminos, creó los 'salvaguardas del pueblo'. En Bizkaia apenas operaron. Así que llegado 1784 envía una carta al vizconde D'Autresolle para que comunique al presidente de la Diputación, Miguel Antonio de Murga, la necesidad de imponer orden y, cómo no, una mejora en el cobro de impuestos. Así arranca 'Miñones de Vizcaya. Policías forales del Señorío'. El libro de Jorge Cabanellas sobre un cuerpo, quizá no lo sepan, más bilbaíno que la ría.

«Nací en lo que es el Hotel Indautxu, hace 47 años y me crié en Santurtzi -arranca para situarnos y añade un dato clave -. Soy miñón». Un cuerpo que nació en Araba y Bizkaia al mismo tiempo, mientras que Guipuzkoa optó por militares hasta que, una década después, creó un grupo similar llamado 'mikeletes'. Por nombres que no quede. De hecho, el primigenio cuerpo fue conocido como 'Patrulla Bolante'. Con los años cambió la 'B' por la 'V', pero algunos aún les denominan así. En principio eran pocos hombres. Bizkaia contaba con siete y no eran muy eficientes. Cosas de la corrupción.

Sea como fuere, terminadas las Guerras Carlistas la denominación de miñón prevaleció y sus funciones crecieron más que las de otros cuerpos. Los municipales de Bilbao, por ejemplo, patrullaban con un simple bastón y sus actuaciones eran limitadas. Antes de seguir, les invito a que se planten ante el 46 de la calle Iparraguirre. Fue la sede de los miñones. «Sigue tal y como se creó, con sus garajes, viviendas arriba y el cuarto del que estaba de guardia abajo», relata Cabanellas, que desvela la existencia de un búnker y que en ese edificio tuvo lugar una extraña muerte. Nunca nos cansaremos de descubrir los secretos de nuestra villa. Como estamos de revelaciones insiste en que, tal y como aseguran algunos historiadores, la boina roja fue cosa de isabelinos, antes de pasar a la Historia como icono carlista. Incluso se usaron de color blanco. Es más, hubo un tiempo en que la boina estuvo prohibida por orden de Espartero. Pero regresó.

Los miñones optaron por un color menos visible para el delincuente. Y, puestos a ser elegantes, azul Bilbao. A falta de estrella en el pecho cosían una chapa tapando el rabo. Un detalle que se sumó a una vestimenta que difería según el territorio. El abrigo era cosa de alaveses, el poncho de Gipuzkoa y la doble botonadura, los detalles rojos de las mangas y la mencionada txapela, de Bizkaia.

Estéticas al margen, eran respetados y todos querían un cuartel en su pueblo. Pero llegó la Guerra Civil y el bando nacional castigó con bombardeos las zonas de miñones, como Orduña, Amorebieta, Gernika o Arakaldo, que no fue destruido pero murió el hijo de uno de ellos. Avanza la contienda y los mikeletes de Gipuzkoa se refugian en Bilbao. Existen imágenes de su comandante en casa de los Sota. Pero cae el Cinturón de Hierro y el cuartel de Iparraguirre es ocupado por la Falange, el resto por carlistas guipuzcoanos y en Ondarroa por la Guardia Civil.

El cuerpo estaba herido de muerte. Solo en Araba, por considerarla provincia no traidora y gracias a los carlistas, se mantienen. Llegada la democracia Suárez ofrece la posibilidad de recuperarlos. Pero los representantes vascos prefieren reactivar la figura de la policía militar que existió durante la guerra, llamada Ertzaintza. El tiempo hizo el resto. Por eso merece la pena leer a Cabanellas. Porque, aunque algunos lo desconocíamos, el 'botxo' tuvo otras policías. Como los miñones. Un cuerpo compuesto por unos hombres que hacían la ronda bajo el sirimiri luciendo, con orgullo, una txapela azul Bilbao.