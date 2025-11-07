«Tendrá como mínimo cuatro estrellas o será de lujo»

Ander Obieta Etxaburu, el administrador de la finca que representa a las cinco familias propietarias del inmueble, mantiene su hermetismo sobre la compañía que se ... encargará de la construcción del hotel que se construirá en una de las zonas más codiciadas de la capital vizcaína. A preguntas de este periódico, ha rehusado ofrecer cualquier información sobre este proyecto, así como por el futuro de los inquilinos que continúan en Mazarredo y a los que se ha concedido una prórroga especial.

Empresarios hoteleros de Bilbao han reconocido no tener ninguna duda sobre la categoría del establecimiento que se levantará: «No tenemos muchas dudas. Será de lujo o, como mínimo, de cuatro estrellas. No caben más alternativas», ha reconocido un importante hotelero de la villa.

En algunos sectores se había especulado sobre la posibilidad de que la compañía Eurostars Hotel Company, que está levantando un inmueble en el barrio de Deusto, estuviese detrás de esta operación. Sin embargo, portavoces de la firma se han desvinculado «por completo de cualquier relación» con este plan, mientras que ayer algunos inquilinos todavía seguían lamentando que el inmueble de Alameda Mazarredo vaya a convertirse en un hotel.

Una de las grandes dificultades que están encontrando los arrendatarios es la carencia de espacios amplios. Varios despachos de abogados han tenido que rascarse el bolsillo y pagar más de 3.500 euros mensuales para costear los alquileres de unas oficinas que han dejado libres unos colegas recién jubilados.