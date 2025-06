Un millar de voces desfilan por Barakaldo en el Día Coral de Bizkaia

La música es arte y es terapia. La voz es el más primitivo instrumento y la afición por el canto, practicada en Santa Ageda o ... por las cuadrillas de txikiteros, está muy arraigada en Euskadi. Tanto, que con más de 260 agrupaciones censadas, es la segunda comunidad con más coros, precedida por Cataluña, según los últimos datos del Ministerio de Cultura. Cantar alegra el alma y permite socializar y preservar la cultura. Cerca de 1.000 voces han desfilado este domingo por Barakaldo en el Día Coral de Bizkaia, organizado por la Federación de Coros de Bizkaia, fundada en 1979 y que cuenta en la actualidad con 130 colectivos federados. Primero, una kalejira festiva ha partido desde el Parque de los Hermanos a las 11.45 horas, junto a la Banda Municipal de Música de Barakaldo. Después, las voces se han unido en un concierto multitudinario en la Herriko Plaza. Primero, han cantado las voces blancas de los niños, después las graves, las blancas de las mujeres y varias agrupaciones mixtas. Y al final, todos han desplegado sus voces a la vez.

En el repertorio, canciones de ETS, como 'Zurekin Batera', que cantaron las voces blancas de cuatro corales infantiles,o la mítica de 'Txoria Txori', de Mikel Laboa, o el popular 'Agur Jauna', que entonaron todos los participantes. El evento homenajeó, además, a dos agrupaciones emblemáticas de Barakaldo: El Orfeón Barakaldés y la Coral Zigor, que celebran este año su 120 y 40 aniversario respectivamente. Después 700 personas, entre coralistas y acompañantes, han disfrutado de una comida popular en el polideportivo de Lasesarre.

La jornada quería dar a conocer al gran público las obras de los grandes compositores, pero también mostrar el buen ambiente que reina entre los cantantes y atraer al público infantil. Engancharles al canto y lograr así sortear el complicado relevo generacional. En el Orfeón Barakaldés ahora mismo cantan más de 50 personas, pero todas tienen más de 60 años. «Es una afición tardía, porque se ensaya dos veces a la semana y la gente más joven, con el trabajo o los hijos, igual encuentra menos tiempo. La especialidad del Orfeón es la zarzuela», relata el secretario de la entidad. Sergio Léon. Entre sus filas hay tenores, baritonos, contraaltos y sopranos. «La vida social es intensa en el coro. Además de ser un grupo artístico, cumple una función social, porque la mayoría son jubilados», explica.

«Nos gusta la música, nos gusta cantar», relatan los miembros de un pequeño coro del barrio San Vicente de Barakaldo. Hala Dzipo, con 25 años de historia, fue creado por padres de alumnos de la escuela de música y da clases de txistu, trikitrixa, txalaparta... El grupo, de más de 30 integrantes, canta siempre en euskera, relataba Koldo Castaños. Ensayan dos veces por semana y han podido «viajar por varios sitios de Euskal Herria» y realizar intercambios culturales con otros coros. Si algo les distingue, explicaba, es que «es un coro popular. Cantamos por las fiestas, en la calle, canciones que puedan ser acompañadas por la gente que pasa, sencillas y populares. No es un coro, digamos, académico».

«Somos también un grupo de amigos»

Al encuentro han asistido agrupaciones de toda Bizkaia. El coro Lagun Artea de Sopela, formado por 54 voces mixtas, de las que 28 son de caballeros, está especializado en habaneras y canciones populares vascas. Ya ha cumplido 25 años. Fue creado por una cuadrilla que cantaba en Santa Ageda. «Ahora cantamos en más sitios. A finales de mes tenemos cuatro actuaciones seguidas por las fiestas», relataba Javi Castillo, que se unió al coro hace dos años. Explicaba, además, que no es necesario saber solfeo para pertenecer a alguna de estas agrupaciones. «Más o menos te vas aprendiendo las canciones de oído. Nos dirige un chico que se dedica a que es tenor y se dedica a la música».

En el coro Kantarte de Barakaldo la media de edad es joven. Sus integrantes tienen entre 25 y 60 años y les dirige Paula Pérez. «Es verdad que hace falta relevo genaracional», decía la soprano Yolanda Campos, de 38 años. A menudo se identifica a las corales con las iglesias y eso echa para atrás a muchos jóvenes. Pero nada más lejos de la realidad. «Si es necesario se cantan canciones sacras, pero nosotros cantamos canciones de toda la vida de estilo pop, por ejemplo Queen está en nuestro repertorio», relataba la soprano, que forma parte del coro desde hace 3 años. « Siempre me han dicho que grito mucho y me gusta mucho cantar y me dijeron... Por favor, ¿por qué no te vas a un coro a cantar que así a nosotros nos dejas en paz? Y entonces pues encontré el coro y vamos, estoy encantada».

De unas 30 personas, ensaya solo una vez a la semana en el centro Clara Campoamor durante 3 horas. El 19 de julio actuarán en Clara Campoamor con un espectáculo teatralizado que se titula «La música de tu vida» y es una conversación entre un abuelo y su nieta de la que emergerán canciones interpretadas por el coro. Ya en noviembre, se estrenará en el teatro Barakaldo Radio Pop, otro espectáculo en el que se abordarán canciones de las décadas de los sesenta hasta la de los noventa. «No solo se canta, también somos un grupo de amigos», abundaba el presidente, Javier Montesinos. «Los coros son asociaciones sin ánimo de lucro que se nutren de las aportaciones de los integrantes, pero los directores son profesionales a los que hay que pagar un sueldo, por lo que necesitamos subvenciones», explicaba.