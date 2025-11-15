Más de un millar de vecinos de Bilbao retoman las protestas para exigir la salida de Sader de Zorroza

Más de un millar de vecinos de Bilbao salieron ayer a la calle para exigir el traslado de la empresa de tratamiento de residuos Sader ... y su filial de producción de fertilizantes Profersa. Representados por una veintena de colectivos ecologistas y asociaciones vecinales, la mayoría de los barrios de San Ignacio y Zorroza, los manifestantes afrontaron la sexta marcha para pedir el fin de la actividad en la zona.

Sader está tramitando la apertura de una nueva planta en el Puerto de Bilbao. Estas instalaciones permitirían cerrar en Zorroza. Si el proyecto prospera, la compañía podría salir de este barrio antes de lo estipulado. Porque no se prevé el cierre hasta, al menos, 2028, en base a los acuerdos firmados con el Ayuntamiento y la necesidad de cambiar el actual planeamiento urbanístico.

Las movilizaciones vecinales se han intensificado en el último año. Sobre todo desde que en abril se produjeran dos escapes en Profersa, empresa que cesó en su actividad varias semanas de manera cautelar a instancias del Gobierno vasco. Este viernes, un millar de residentes ha vuelto a tomar las calles para denunciar que «cuando empezamos a suplicar soluciones, estas plantas ya manejaban 86.000 toneladas de residuos peligrosos. Ahora, con la nueva autorización, podrán superar las 118.000 toneladas; más residuos, más riesgo, más miedo».

Aseguran que «todo esto ocurre sin un estudio técnico de dispersión de contaminantes, sin un solo aval del Departamento de Salud, ni antes ni ahora, que certifique que estas instalaciones no ponen en peligro la salud de quienes vivimos en Bilbao y, especialmente, de quienes residimos junto a ellas». Por ello, exigen al Gobierno vasco que «no conceda más autorizaciones y que dejen de autorizar el tratamiento de más toneladas de residuos industriales junto a las viviendas».

A mediados de octubre, residentes del barrio de San Ignacio llamaron a los servicios de emergencia tras experimentar molestias oculares y en la garganta. Atribuyen estas molestias al funcionamiento de las dos industrias de la zona. A finales de marzo, durante otra jornada de protestas, también denunciaron síntomas similares, además de «malos olores». «Gobierno Vasco y Ayuntamiento siguen sin dar solución alguna a la situación actual. No se puede seguir aguantando más tiempo, por mucho que digan que se van a ir. La situación es insostenible, la calidad del aire es pésima», criticaron entonces.