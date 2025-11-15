El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la protesta celebrada este viernes. E. C.

Más de un millar de vecinos de Bilbao retoman las protestas para exigir la salida de Sader de Zorroza

La ciudadanía exige al Gobierno vasco que «deje de autorizar el tratamiento de más toneladas de residuos industriales junto a las viviendas»

Alba Peláez
Josu García

Alba Peláez y Josu García

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:54

Más de un millar de vecinos de Bilbao salieron ayer a la calle para exigir el traslado de la empresa de tratamiento de residuos Sader ... y su filial de producción de fertilizantes Profersa. Representados por una veintena de colectivos ecologistas y asociaciones vecinales, la mayoría de los barrios de San Ignacio y Zorroza, los manifestantes afrontaron la sexta marcha para pedir el fin de la actividad en la zona.

