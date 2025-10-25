Miles de personas recorren Bilbao para denunciar los 20.000 niños muertos en Palestina

Varios miles de personas recorren a este sábado por la tarde la Gran Vía bilbaína para denunciar el genocidio de Palestina. La plataforma Gure haurrak ... ha convocado una manifestación nacional en la que EHIGE ha animado a las Ampas y comunidad educativa de la Escuela Pública Vasca a secundar la movilización.

La marcha la han encabezado una decena de niños de los colegios públicos de Atxuri, Mujika, Urretxindorra y Abusu. En dos grupos han portado la bandera de Palestina y de Euskadi. Les acompañaban un grupo de payasos, liderados por Porrotx. A unos metros les seguían ya la cabecera de la manifestación con una pancarta en la que se podía leer ' Palestinan hiltzen dituzten horiek. Gure haurrak ere badira' (Los que están siendo asesinados en Palestina también son nuestros hijos). La manifestación terminará en la plaza del Ayuntamiento donde los participantes se quitarán los zapatos y los levantarán como denuncia de los 20.000 niños asesinados a manos de Israel en los 23 meses de guerra, según datos de Save the Chindren.

Unos metros antes de llegar a la plaza Moyúa de Bilba, Mitxel Elortza, integrante de Gure haurrak , ha sido el encargado de leer un comunicado en el que han querido «reivindicar que los niños palestinos también son nuestros, queremos llevarlos al centro de la conversación sobre el genocidio». Desde la plataforma han querido exigir, «a los dirigentes del Estado sionista de Israel que cesen los crímenes consta los Derechos Humanos».

Hambre como arma

Según han recordado con el alto el fuego «no se ha terminado nada». «Israel sigue usando el hambre como arma, sigue asesinando niños y la colonización no para». En este sentido, han alertado de que «según datos de los servicios de prisiones de Israel hay 360 niños encarcelados en prisiones de Israel. Es el número más alto registrado desde 2016».

La jornada ha comenzado con más iniciativas a favor del pueblo palestina. A las 12:00 ha habido una charla sobre la historia de Palestina en el espacio Zirika (calle Ronda 12), a las 12:30 un cuentacuentos Askatasun Doinua en Ekoetxea (calle Pelota 5) y a las 13:15, en el mismo lugar, un pasacalles con los payasos.

