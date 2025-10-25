El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos grupos de niños acompañados de varios payasos, entre ellos 'Porrotx' han encabezado la manifestación a favor de Palestina. Jordi Alemany

Miles de personas recorren Bilbao para denunciar los 20.000 niños muertos en Palestina

La plataforma Gure haurrak ha portado una pancarta en la que se podía leer 'Los que están siendo asesinados en Palestina también son nuestros hijos'

Leire Pérez

Leire Pérez

Bilbao

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:38

Comenta

Varios miles de personas recorren a este sábado por la tarde la Gran Vía bilbaína para denunciar el genocidio de Palestina. La plataforma Gure haurrak ... ha convocado una manifestación nacional en la que EHIGE ha animado a las Ampas y comunidad educativa de la Escuela Pública Vasca a secundar la movilización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Muere un futbolista de 20 años tras chocar su moto contra una vaca
  3. 3 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  4. 4 Un enorme incendio arrasa Conservas Crespo en Santoña
  5. 5

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  6. 6

    La capilla de las gambas está en el restaurante más antiguo de Bilbao
  7. 7 Los supermercados de Mercadona que permanecerán cerrados dos días seguidos la próxima semana
  8. 8

    Endika, el joven de Basauri que aspira a convertirse en Míster RNB España este sábado
  9. 9

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  10. 10

    La huelga por los vestuarios de Petronor paraliza las exportaciones de la refinería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miles de personas recorren Bilbao para denunciar los 20.000 niños muertos en Palestina

Miles de personas recorren Bilbao para denunciar los 20.000 niños muertos en Palestina