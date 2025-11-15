El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La primera de las dos kalejiras convocadas ha recorrido las calles de la capital vizcaína en un ambiente familiar.

La primera de las dos kalejiras convocadas ha recorrido las calles de la capital vizcaína en un ambiente familiar. Ignacio Pérez

Miles de personas se manifiestan en Bilbao por Palestina y la oficialidad de la Euskal Selekzioa

La reivindicación ha estado marcada por la división en la izquierda abertzale al convocarse dos marchas con una hora de diferencia

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

Las calles de Bilbao han sido escenario este sábado de una nueva movilización masiva en solidaridad con Palestina. El partido entre Euskal Selekzioa y el ... combinado árabe ha llenado de gente la capital vizcaína, aficionados al fútbol y no aficionados, desde primera hora y a lo largo de una jornada de ambiente festivo. Las muestras de apoyo a Gaza y Cisjordania se han fusionado con los cánticos por la oficialidad de la selección vasca y la independencia de Euskadi. Ikurriñas, bufandas, pañuelos y banderas palestinas unidas en un todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 La canción de Rosalía que el Athletic ha hecho suya para presumir de filosofía y afición
  3. 3

    Roban en una tienda de Bilbao solo 10 días después de abrir: «No han cogido dinero ni el ordenador%u2026 solo ropa muy concreta»
  4. 4

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  5. 5

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  6. 6

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  7. 7

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  8. 8 Se tira a la Ría, le rescatan, se vuelve a tirar y acaba en el hospital con hipotermia
  9. 9

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  10. 10

    Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Miles de personas se manifiestan en Bilbao por Palestina y la oficialidad de la Euskal Selekzioa