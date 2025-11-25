Miles de personas claman en Bilbao contra la violencia machista

Miles de personas se han manifestado este martes en Bilbao para denunciar la violencia machista. Bajo el lema, 'Contra las redes de complicidad. Resistencia feminista. ¡ ... Vuestra hipocresía es violencia!', la marcha convocada por Euskal Herriko Mugimendu Feminista ha partido a las 19.00 horas del Sagrado Corazón y terminará con la lectura de un comunicado frente al Ayuntamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a la manifestación, las portavoces del colectivo, Anabel Sanz y Naia Torrealday, han explicado que la convocatoria de este año pone el foco en la «violencia institucional». Aquella en la que las instituciones «incumplen» la legislación vigente y «no ponen los medios necesarios» para atender a las víctimas, lo cual «revictimiza» a esas mujeres. Un proceso del que salen «especialmente perjudicadas» las más vulnerables, que han identificado con las mujeres trans y las «racializadas».

Esos fallos institucionales están relacionados, según han explicado las portavoces, con fallos en los protocolos y de coordinación. Y sucede pese a que «cada vez cuentan con más medios porque la legislación que hemos conseguido desde el movimiento feminista les obliga», han afirmado.

Ver 16 fotos Ignacio Pérez

También han hecho mención específica a la situación de las mujeres migrantes. Desde esta perspectiva, han urgido a los ayuntamientos a facilitar el padrón a estas personas, lo que les abriría las puertas para acceder a los servicios públicos, un asunto especialmente sensible en situaciones de violencia machista. «Basta ya de echar balones fuera», han denunciado.

Uno de los mensajes principales de esta edición de la marcha del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es que «la complicidad también es violencia». El colectivo feminista vasco enmarca la convocatoria en un contexto de «auge del negacionismo y de la extrema derecha» que «cuestiona derechos conquistados» y difunde discursos contrarios a los valores del feminismo «con impunidad» en redes sociales, calles y medios de comunicación.

La manifestación pone así el broche a una intensa jornada de reivindicación. Han sido decenas los actos y protestas que se han celebrado en toda Bizkaia, tanto en centros educativos como universidades, instituciones, pueblos... Multitud de ayuntamientos también han realizado declaraciones institucionales con motivo de la efeméride.

La violencia machista ha provocado este año 38 víctimas mortales. 38 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. La violencia vicaria también se ha cobrado la vida de tres menores este 2025, entre ellos una bilbaína. El asesinato de Eva conmocionó a la sociedad vizcaína el pasado mes de mayo. Sólo tenía 13 años cuando su padre la mató em su domicilio en el barrio bilbaíno de Larraskitu tras discutir con su mujer, de la que estaba en trámites de separación.