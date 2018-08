Los miles de inmigrantes nacidos el 1 de enero Abdeljalil Aït Brahimi y Lamin Charreh caminan por El Arenal. / Roberto Arnaiz Un magrebí que llegó con 17 años y un subsahariano que lo hizo en patera a la misma edad retratan el fenómeno de los menores migrantes JESÚS J. HERNÁNDEZ Domingo, 5 agosto 2018, 01:30

¿Sabe el lector cuántos inmigrantes nacieron el 1 de enero? Según su DNI son miles, pero no es correcto. Lo que sucede con su fecha real de alumbramiento, como con otras cosas, es que en Europa no parece importar demasiado. Así de simple. Así de duro. No sobra el tiempo ni los traductores en la frontera y quizá tampoco cuando se oficializa su permiso de residencia. El funcionario de turno pone el primer día del año y ya está. Lo cuenta y lo demuestra Lamin Charreh, que además tiene otro dato mal en el carné: nació en 1987 y no en 1985. Lo único correcto es que vino al mundo en Gambia, ese país con forma de cuchillo que penetra en Senegal. Es el mayor de tres hermanos y ocho hermanastros que llegaron tras el divorcio de sus padres. «Mi padre bebía mucho. Si se había emborachado la noche anterior, esa mañana me pegaba por cualquier tontería. Unas palizas increíbles, con lo primero que tenía a mano, por cosas de niños. Llegué a pensar que quería matarme».

Vivían en Old Jeshwang, una comarca de pescadores dedicada a faenar en busca de barracudas y sardinas. «En invierno pescábamos en Gambia y en los meses de verano en la parte de Senegal», detalla. A los 12 años, su padre le obligó a dejar el colegio. «Era el mayor de mis hermanos y hacía falta mano de obra para la pesca. Faené con él, aunque teníamos unas broncas enormes, y también en otros barcos para aprender bien el oficio». Su abuelo se dedicaba a otro de los escasos negocios de la zona: la construcción de pateras de madera. Solía acercarse por allí para verle martillear. «Abuelo, cuando la tengas terminada, me iré en ella», le decía retador. «Tú no puedes que tienes sólo 14 años. Eres todavía muy pequeño», le replicaba el anciano. No tardaría mucho en cumplir su palabra.

La tarde que cambió su vida tenía 17 años. «Fui al puerto y vi que estaban preparando una patera. Se suele hacer durante el día y luego salen a la noche». El cargamento es siempre el mismo: gasolina, agua y yuca en polvo. Un dieta espartana, muy pobre en vitaminas, que hace que desfallezcan a los pocos días de viaje. En las embarcaciones más grandes se echa arena en el centro para hacer fuego y comer algo caliente. Lamin Charreh, el nieto del constructor de pateras, supo encontrar un recoveco donde esconderse y esperó a que zarparan. Cuando le descubrieron, intentaron convencerle para que regresara porque su familia había llamado al capitán y le estaban buscando. Se negó con uñas y dientes. Aunque no tenía dinero, prometió abonar su pasaje. «Viajábamos 98 personas, que habían pagado entre 700 y 900 euros. Cuando conseguí mi primer trabajo en España, mandé 400 euros a mi abuelo para ellos». Estas deudas no se olvidan.

A bordo fue uno más en las labores rutinarias, como los turnos de cuatro horas para mantener el rumbo o para achicar agua. «Las olas van separando las maderas del barco y cada vez entra más agua. En Europa seguro que tenéis algo para evitar eso», dice con una sonrisa. También fue uno más cuando cundió la desesperanza. Después de dos temporales de olas gigantes, acabaron la deriva, abrasados por el sol y con la piel llena de llagas por la humedad y la sal marina. «¿Vamos a bajar los brazos ahora?», preguntó al resto aquel chaval que no había cumplido la mayoría de edad. Nadie veía tierra y algunos perdían el conocimiento. «Tuvimos que atar a uno que decía que veía a sus padres dentro del bote», recuerda. Él tenía miedo, pero algo menos que los demás porque había sido pescador. Incluso el capitán entró en pánico. Era su segundo viaje.

Una luz de madrugada

«Gracias a Dios» y tras avanzar unas horas orientándose con el GPS de un móvil divisaron una luz hacia las cinco de la mañana. «¿Es una estrella o un faro?, nos preguntábamos. De pronto, el mar se quedó en calma. La luz cada vez se hizo más grande. Todavía me pregunto cómo es posible que no muriéramos todos». Así llegaron a tierra. Desembarcaron en Lanzarote. En la misma playa falleció deshidratado uno de los pasajeros. El resto, todos hombres, fueron enviados a un centro de Tenerife, donde Lamin pasó 41 días. «Allí nos enseñaron algunas costumbres antes de mandarnos a la Península y creo que fue útil», recuerda. Corría el año 2006 y España vivía la que sería conocida como la crisis de los cayucos, una llegada masiva a Canarias.

En cuanto pudo, Lamin se plantó en Busturia, donde vivía un tío suyo. «Mi padre y él no se llevaban bien. Creo que además le sentó mal que yo hubiese logrado llegar a España siendo más joven que él. La verdad es que acabamos mal», admite. Se hizo amigo de una cuadrilla del pueblo, en la que estaban Iñigo y Jon, los hijos de Mikel Álvarez -exconcejal de Bilbao- y Amaia Iruretagoiena, que se convirtieron en sus ángeles de la guarda. «Me ayudaron con los trámites de los papeles, todavía me compran ropa y me llevan a comer a su casa de vez en cuando. También en Navidad». Cuando rompió la relación con su tío, se tiró una semana en la calle en Bilbao hasta que uno de ellos lo encontró. «¿Pero cómo puedes estar aquí sin llamarnos?», le preguntó. «Aquel día me llevaron a un piso de la novia de Iñigo y luego me pagaron un alquiler muchos meses. Son como mi familia. Yo les llamo aita y ama. Lo que han hecho es increíble. No sé cómo agradecérselo», confiesa. Ellos le ven del mismo modo.

En su contexto 23.500 inmigrantes han alcanzado las costas españolas en lo que va de año. Durante todo el 2017 llegaron 17.000, según Cruz Roja. El 13% de los llegados el año pasado - 2.177- eran menores de edad. De tránsito en Euskadi. Según las cifras oficiales del Gobierno vasco, 1.026 migrantes han llegado al País Vasco desde mediados de junio. La mayoría está en tránsito hacia Europa. El DNI de Lamin. Lamin, como miles de inmigrantes que cruzan el Estrecho, tiene como fecha de nacimiento en su DNI el 1 de enero, aunque nació el 23 de julio. En su caso, está también mal el año (sólo ha cumplido 31 y no 33). Es sólo una muestra más del colapso en las fronteras y del desinterés con el que son tratados habitualmente.

Lamin ha trabajado limpiando cocinas y en algunos bares, pero ahora está en paro. «Mandaba dinero a mis padres para que se hicieran una casa en Senegal, pero pude volver una vez y vi que se lo estaban gastando», revela aún dolido. Hace tiempo que no regresa a su patria. «Tengo una hija de dos años a la que sólo he visto por videoconferencia. Hablo todos los días con su madre. Algún día las traeré». Ni se plantea que Amye y Hawa vengan como él. «Yo lo hice porque no tenía nada, pero no quiero tanto riesgo para ellas».