«Nos da miedo que vaya de fin de semana con el novio por si la detienen en otra ciudad» Los padres de Irati se sienten «impotentes» y no saben qué hacer para que archiven las causas que le imputan de forma injusta

Arantza y Manu, los padres de Irati, sienten «impotencia». No saben a qué puerta tocar ya o qué más tienen que hacer para que se archiven las causas abiertas contra su hija de manera injusta. «¿Cuándo va a terminar esta pesadilla?», se preguntan desesperados.

La joven es «estudiosa» y un poco «'happy'», como muchas otras a su edad. Hasta ahora, han podido capear la situación. «El problema habría sido que le hubieran parado por la calle o en otra ciudad. Por ejemplo, si la llegan a identificar los Mossos d'Esquadra en Barcelona, habría acabado en los calabozos porque les hubiera saltado la alarma de que está reclamada por algún juzgado», lamentan en referencia a la orden de búsqueda, detención y presentación emitida por un juzgado de la localidad asturiana de Mieres.

Pequeña cuantía

Como padres, tienen miedo de que su hija quiera hacer una escapada fuera de Bilbao. «Cuando llega tarde a casa ya estás con la mosca detrás de la oreja y si recibes una llamada de Madrid o Andalucía, ahora coges. No queremos que se vaya de fin de semana con el novio por si tiene pendiente otra requisitoria judicial que desconocemos y la paran por la calle», admiten.

Por fortuna, hasta ahora, sólo se le ha relacionado con estafas de pequeña cuantía. Por lo que les han advertido, la joven bilbaína «tiene muchas líneas telefónicas contratadas a su nombre». Creen que para esa gestión habrán utilizado el DNI que le hurtaron en Málaga. Lo cual no deja de ser una paradoja, ya que el titular de su propio teléfono no es ella sino su padre.

