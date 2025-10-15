Metros cada 15 minutos y escuelas sin comedores por los paros propalestina

Octavio Igea Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:51 Comenta Compartir

y por los principales sindicatos para expresar su solidaridad con el pueblo palestino y exigir a la patronal y a las administraciones la ruptura de toda relación comercial con el Gobierno de Israel y las empresas del país hebreo se dejará notar especialmente en el transporte público. Los principales operadores vizcaínos y vascos anunciaron ayer que, pese a que las protestas organizadas se circunscriben a una serie de franjas de entre tres y cuatro horas sus servicios se verán afectados durante toda la jornada. Dicho de otro modo, los servicios mínimos del 30% de las circulaciones habituales estarán en vigor hasta el final del día pudiéndose reforzar en función de la disponibilidad de personal.

Esto quiere decir, por ejemplo, que en el metro habrá servicios aproximadamente cada 15 minutos durante las horas punta de la mañana, la del mediodía y la de la tarde, y cada 30 en las valle, según la previsión del propio suburbano. En el caso de Bizkaibus se verán afectadas la práctica totalidad de las líneas en esa misma proporción aunque se intentará dar prioridad a las que conectan con los centros sanitarios. En Euskotren sus servicios de tren y de tranvía también funcionarán al menos una de cada tres unidades, igual que en las Cercanías de Renfe, en Bilbobus y en el resto de autobuses municipales, conforme al decreto de servicios mínimos publicado el lunes por el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco.

Otro de los sectores en el que más podría dejarse notar la protesta es el de la educación. A diferencia del resto de áreas, profesores y trabajadores de los centros públicos, concertados y privados están llamados a parar durante toda la jornada y solo se garantiza la presencia de un educador por etapa, cupo que se incrementará en una persona por cada cien alumnos. Lo que seguro que no habrá en la red pública es servicio de comedor ya que está considerado un servicio «no esencial» y por tanto no aparece en los servicios mínimos decretados.

Sanidad, como en festivo

En lo que respecta a los servicios sanitarios, los servicios de Urgencias y los PAC mantendrán su funcionamiento habitual mientras que la centralita de emergencias de SOS Deiak debe garantizar al menos que estarán en sus puestos el 50% de los profesionales de cada turno. En los centros de salud, las consultas externas y la atención a pacientes hospitalizados se ofrecerá una cobertura equivalente a la de una jornada festiva. En las residencias en cambio deberán acudir la mitad de los profesionales y un 20% del equipo de limpieza, y se garantizará el transporte a quienes no tengan otra opción para desplazarse hasta los centros de día.

