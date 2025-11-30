rEl metro recupera el servicio entre Urduliz y Plentzia tras la caída de un árbol
Personal del suburbano se ha desplazado al lugar donde se ha producido el incidente para restablecer la circulación
Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:33
El servicio de metro en la línea 1 ha recuperado la normalidad. Durante poco menos de una hora y media, los trenes no llegaban hasta Plentzia, se quedaban en Urduliz, por la caída de un árbol a la vías. Sin embargo, personal de Metro Bilbao ha acudido al lugar para retirar el objetivo y restablecer el funcionamiento de los convoyes.
La avería, según fuentes del suburbano, ha comenzado a las 13.31 horas y se ha dado por finalizada sobre las 14.50. El personal de Metro Bilbao desplazado al lugar ha retirado el árbol y se ha reanudado el servicio con normalidad.
