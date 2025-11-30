El metro recupera el servicio entre Urduliz y Plentzia tras la caída de un árbol

Juanma Mallo Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:33 | Actualizado 14:54h. Comenta Compartir

El servicio de metro en la línea 1 ha recuperado la normalidad. Durante poco menos de una hora y media, los trenes no llegaban hasta Plentzia, se quedaban en Urduliz, por la caída de un árbol a la vías. Sin embargo, personal de Metro Bilbao ha acudido al lugar para retirar el objetivo y restablecer el funcionamiento de los convoyes.

La avería, según fuentes del suburbano, ha comenzado a las 13.31 horas y se ha dado por finalizada sobre las 14.50. El personal de Metro Bilbao desplazado al lugar ha retirado el árbol y se ha reanudado el servicio con normalidad.

En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

