El metro invita a niños de hasta 12 años a montarse en el 'Tren de la Navidad' junto a Olentzero y Mari Domingi La actividad, que se enmarca en la celebración del 30 aniversario del suburbano vizcaíno, se desarrollará el próximo 22 de diciembre | El plazo de inscripción para conseguir plaza estará abierto entre el 17 y el 23 de noviembre

El metro se encuentra inmerso en la celebración de su 30 aniversario. Además de las iniciativas de estos días, el suburbano ha preparado una actividad especial para esta Navidad. El próximo 22 de diciembre el bautizado como 'Tren de la Navidad' circulará entre Kabiezes y San Ignacio con Olentzero y Mari Domingi y su séquito de galtzagorris como protagonistas. Un viaje de ensueño al que Metro Bilbao invita a niños y niñas de hasta 12 años. Ofrecerá 1.200 plazas gratuitas que se adjuntarán por sorteo.

Según ha informado este jueves el suburbano vizcaíno, un convoy se engalanará con decoración navideña para recrear un ambiente mágico y acoger actividades variadas destinadas al público infantil. Habrá pintacaras, recortables, espectáculos de mimo y magia, cuentacuentos... Y también, un txoko para escribir la carta a Olentzero y Mari Domingi.

En definitiva, una serie de actividades que convertirán el trayecto, de aproximadamente una hora de duración y sin paradas, en una bonita experiencia navideña. «Hemos querido celebrar de una manera especial estas fechas, con una propuesta con la que dejamos latente nuestro compromiso con las familias y la clientela más joven, acercándoles la magia de la Navidad en un entorno seguro, gratuito y accesible», ha señalado el director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena.

Cómo conseguir plaza

¿Y qué hay que hacer para montarse en el 'Tren de la Navidad'? Metro Bilbao sacará a sorteo un total de 1.200 plazas. Primero habrá que apuntarse en la web www.gabonetakotrena.eus. El plazo de inscripción estará abierto entre el 17 y el 23 de noviembre.

Después, se realizará un sorteo. Desde el suburbano señalan que con el fin de dejar el máximo número posible de plazas para los y las niños, solo se permitirá apuntarse a una única persona adulta por inscripción, que podrá ir acompañada de un mínimo de un o una menor y un máximo de tres. El convoy partirá de la estación de Kabiezes. El trayecto finalizará en San Ignacio. Habrá un total de seis viajes a lo largo de la jornada.