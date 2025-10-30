El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Sigue la asamblea del Athletic

Metro Bilbao funcionará toda la noche este viernes de Halloween

B. V.

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:35

Comenta

Metro Bilbao ofrecerá un servicio especial este viernes 31 de octubre con motivo de la celebración de Halloween. El suburbano dispondrá de trenes durante toda la noche.

Una medida que también adoptó el año pasado, con frecuencias de 30 minutos entre Etxebarri – Plentzia, Basauri – Kabiezes y de 15 minutos en el tronco común. En aquella ocasión, Halloween cayó en jueves, por lo que se desplegó por primera vez un dispositivo especial coincidiendo con esta celebración.

