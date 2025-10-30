Metro Bilbao funcionará toda la noche este viernes de Halloween

B. V. Jueves, 30 de octubre 2025, 18:35 | Actualizado 18:49h. Comenta Compartir

Metro Bilbao ofrecerá un servicio especial este viernes 31 de octubre con motivo de la celebración de Halloween. El suburbano dispondrá de trenes durante toda la noche.

Una medida que también adoptó el año pasado, con frecuencias de 30 minutos entre Etxebarri – Plentzia, Basauri – Kabiezes y de 15 minutos en el tronco común. En aquella ocasión, Halloween cayó en jueves, por lo que se desplegó por primera vez un dispositivo especial coincidiendo con esta celebración.