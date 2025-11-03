El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elixabete Etxanobe y Eneko Arruebarrena,.

Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»

Las 37 unidades de segunda generación serán capaces de circular cada menos tiempo, aumentando su capacidad de transporte en momentos de altísima demanda

Josu García

Josu García

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:38

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, han presentado en la mañana de este lunes los ... actos de celebración del 30 aniversario de Metro Bilbao. Etxanobe ha avanzado que, antes de finalizar el año, saldrá a licitación el contrato para encargar los nuevos trenes. Será el pistoletazo de salida para la modernización de un transporte que cumple tres décadas y que afrontará un importante proceso para dar un mejor servicio a una clientela creciente. Hay que recordar que el año pasado se registraron, por primera vez, más de 100 millones de viajes. Este nuevo suburbano, que Etxanobe ha definido como «segunda generación», requerirá de una inversión de entre «700 y 800 millones de euros».

