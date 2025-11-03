Metro Bilbao encargará sus nuevos trenes a finales de este año y costarán «entre 700 y 800 millones»

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arruebarrena, han presentado en la mañana de este lunes los ... actos de celebración del 30 aniversario de Metro Bilbao. Etxanobe ha avanzado que, antes de finalizar el año, saldrá a licitación el contrato para encargar los nuevos trenes. Será el pistoletazo de salida para la modernización de un transporte que cumple tres décadas y que afrontará un importante proceso para dar un mejor servicio a una clientela creciente. Hay que recordar que el año pasado se registraron, por primera vez, más de 100 millones de viajes. Este nuevo suburbano, que Etxanobe ha definido como «segunda generación», requerirá de una inversión de entre «700 y 800 millones de euros».

Los nuevos convoyes irán acompañados de un sistema nuevo de comunicaciones, lo que permitirá exprimir los surcos de funcionamiento. Es decir, por primera vez se podrá superar esa frecuencia máxima de paso que ronda los dos minutos y medio. La segunda generación de metros será capaz de circular cada menos tiempo, aumentando su capacidad de transporte en momentos de altísima demanda. «La sociedad, los hábitos de movilidad y la demografía han cambiado mucho en los últimos años y necesitamos aplicar las últimas tecnologías para mejorar el servicio y nuestra capacidad». Hay que tener en cuenta también que las 37 futuras nuevas unidades permitirán aumentar el número de viajeros entre un 10 y un 15%.

¿Cuándo podrían llegar esos trenes y ese nuevo sistema? No es un proceso sencillo. La construcción de un convoy y, sobre todo, el cambio en el sistema de explotación requiere de años de trabajo. Ni Etxanobe ni Arruebarrena se han atrevido a poner fecha pero sí han reconocido que hoy se están poniendo las bases del metro del futuro, igual que sucedió hace más de tres décadas, cuando los responsables que decidieron perforar el suelo de Bilbao establecieron las bases del actual suburbano. «Debemos mirar al pasado para reconocer aquella labor, que supuso la revolución del transporte vizcaíno. Es para estar orgulloso», ha reconocido la diputada general.

El 30 aniversario se va a celebrar desde la próxima semana con multitud de actividades, entre las que destaca un tren de Navidad con Olentzero y Mari Domingi, en el que podrán montar los más pequeños. Habrá también actos culturales, deportivos, un campeonato de futbolín, reparto de chocolatinas...