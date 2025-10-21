Mercado de Navidad de Bilbao: nueva ubicación y más puestos

El Mercado de Navidad de Bilbao crecerá este año, pero lo hará alejado de su tradicional ubicación en el Muelle de Ripa. El Ayuntamiento ha ... decidido trasladar los puestos de madera al Parque de Doña Casilda, donde gozarán de mayor espacio -otros años comparten la ubicación con el tobogán de hielo y las carpas para actividades infantiles- y se podrá ampliar la oferta. De hecho, las 25 casetas habituales aumentarán hasta las 35 con la vista puesta en consolidar «un nuevo espacio vinculado» a la época navideña.

La instalación se ubicará junto al arco de iluminación y permanecerá, como otros años, abierta durante un mes: del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026. Lo que sí cambiará será el horario de apertura del mercado, más amplio en las fechas más próximas a las fiestas, cuando atenderá al público de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 horas.

Bilbao Ekintza, entidad municipal dedicada a promover la actividad económica y la dinamización del sector comercial de la villa, ha abierto la convocatoria para que los comerciantes y productores interesados soliciten un puesto. La oferta de Bilbao Gabonak, defienden desde la sociedad, persigue «contribuir al incremento del atractivo» de la ciudad mediante «la construcción de una estrategia de Navidad» que genera «deseo de acudir» al 'botxo' «para disfrutar de las distintas actividades», bien sean de «ocio, cultura, compras…».

Y, en esas «acciones para el disfrute», se encuentra ese «espacio con ambientación navideña», aunque «manteniendo siempre la identidad vasca», que es el mercado, al que «los comercios y productores» autóctonos dotarán de la «identidad local que se pretende». Tanto es así que los solicitantes que ya cuentan con un negocio en la villa contarán con 10 puntos más en el proceso de adjudicación. También se primará a aquellos puestos con productos ecológicos, los que están adaptados a intolerancias y la diversidad.

Este año, en todo caso, seis de cada diez casetas estarán destinadas a la venta de artículos de regalo (el año pasado eran cinco de cada diez). Se reducirá, así, la presencia de puestos de artículos de alimentación (de un 30% en la última edición a un 20%) y se mantienen en un 20% los espacios destinados a artículos navideños.