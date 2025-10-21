El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mercado suele ubicarse junto a la ría. Mireya López

Mercado de Navidad de Bilbao: nueva ubicación y más puestos

El espacio comercial abandona el Muelle de Ripa y abrirá sus puertas el próximo el 5 de diciembre

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Martes, 21 de octubre 2025, 09:38

El Mercado de Navidad de Bilbao crecerá este año, pero lo hará alejado de su tradicional ubicación en el Muelle de Ripa. El Ayuntamiento ha ... decidido trasladar los puestos de madera al Parque de Doña Casilda, donde gozarán de mayor espacio -otros años comparten la ubicación con el tobogán de hielo y las carpas para actividades infantiles- y se podrá ampliar la oferta. De hecho, las 25 casetas habituales aumentarán hasta las 35 con la vista puesta en consolidar «un nuevo espacio vinculado» a la época navideña.

