El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El restaurante Bikendi Etxea acogerá a cuatro personas este jueves J.M.

Cuando un menú abre puertas: restaurantes vizcaínos que combaten la soledad

Veinticinco locales de Bizkaia ofrecen sus menús esta semana a cien personas en situación de vulnerabilidad bajo la iniciativa Utopia Isila Week

Juncal Munduate

Juncal Munduate

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:29

Comenta

Es difícil no coincidir en el placer que aporta disfrutar de una comida en un restaurante. Salir de la rutina, probar nuevos sabores, mantener una ... conversación tranquila… Incluso, la ilusión que se siente antes de la experiencia. Pero, sobre todo, la dicha de poder compartirla. Con la Navidad ya a la vuelta de la esquina, muchos esperan las tradicionales celebraciones de estas fechas no tanto por la gastronomía en sí, sino por las interminables sobremesas y por volver a contar las mismas anécdotas de todos los años. La realidad, sin embargo, no es igual para todos. Para muchas personas -por circunstancias personales o situaciones de vulnerabilidad- disfrutar de este tipo de momentos resulta prácticamente imposible, especialmente en fechas señaladas. Es el caso de muchas de las 12.000 personas en riesgo de exclusión social que atiende Cáritas Bizkaia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  2. 2 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  3. 3 El descuido de Xabi Alonso por el partido contra el Athletic: «En Bilbo, perdón»
  4. 4 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  5. 5

    «No sé si podremos volver a trabajar aquí»
  6. 6 Al menos 910 personas duermen en parques, bosques y pabellones en Bizkaia
  7. 7

    El vídeo del emérito que pide apoyo para Felipe VI disgusta a Zarzuela
  8. 8 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  9. 9 La reforma de un piso en Getxo que volvió a unir a propietarios e interiorista veinte años después
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuando un menú abre puertas: restaurantes vizcaínos que combaten la soledad

Cuando un menú abre puertas: restaurantes vizcaínos que combaten la soledad