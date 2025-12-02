Cuando un menú abre puertas: restaurantes vizcaínos que combaten la soledad

Es difícil no coincidir en el placer que aporta disfrutar de una comida en un restaurante. Salir de la rutina, probar nuevos sabores, mantener una ... conversación tranquila… Incluso, la ilusión que se siente antes de la experiencia. Pero, sobre todo, la dicha de poder compartirla. Con la Navidad ya a la vuelta de la esquina, muchos esperan las tradicionales celebraciones de estas fechas no tanto por la gastronomía en sí, sino por las interminables sobremesas y por volver a contar las mismas anécdotas de todos los años. La realidad, sin embargo, no es igual para todos. Para muchas personas -por circunstancias personales o situaciones de vulnerabilidad- disfrutar de este tipo de momentos resulta prácticamente imposible, especialmente en fechas señaladas. Es el caso de muchas de las 12.000 personas en riesgo de exclusión social que atiende Cáritas Bizkaia.

«Aunque tengan distintos orígenes o historias de vida, todos los perfiles que atendemos comparten un denominador común: la necesidad de relaciones positivas, estables y profundas», explica Idoia Pérez de Mendiola, responsable de intervención y miembro del equipo directivo de Cáritas Bizkaia. En este contexto, la gastronomía puede convertirse en una poderosa herramienta para normalizar su situación y fortalecer vínculos. De todo ello (buena comida, compañía y un espacio seguro) disfrutan esta semana cien personas que conviven con la soledad no deseada.

Durante los primeros cinco días de diciembre, un total de 25 restaurantes de Bizkaia, pertenecientes a la red Bisubi -una organización sin ánimo de lucro creada por cocineros y cocineras del territorio-, acogen a un centenar de personas seleccionadas por Cáritas Bizkaia. Por un día y de forma completamente gratuita, disfrutan de un menú cuidado y un servicio «con la misma profesionalidad que a cualquier cliente».

La iniciativa forma parte del proyecto Utopía Isila Week, organizado por Cáritas, BBK Fundazioa y la fundación Bisubi. Cada local ofrece una mesa para cuatro comensales de distintos colectivos vulnerables. Para muchos es la primera vez que prueban un menú de estas características, otros ya no recuerdan cuándo fue la última. Algunos ya han vivido la experiencia. Esther, voluntaria de Cáritas, comió este lunes en el restaurante Guruzeta, en Bilbao, junto a tres jóvenes del servicio de alojamiento de Gandarias Etxea. No pudieron disfrutar más de la comida. «Lo que más nos sorprendió fue el trato. Estuvimos muy bien atendidos, se preocuparon por nosotros en todo momento», cuenta.

Trato humano

Ese trato humano, más allá del plato, es uno de los aspectos que más valoran los participantes. «Sus reacciones siempre nos emocionan. Por eso promovemos una gastronomía con conciencia», señala Lara Martín, presidenta de Bisubi. La experiencia, añade Pérez de Mendiola, «también es una forma de hacerles visibles y de normalizar su situación». De ahí el carácter «silencioso» de la semana, las personas invitadas ocupan mesas del local en igualdad de condiciones, sin etiquetas ni distinciones para evitar estigmas.

Para Toñi, otra voluntaria de Cáritas que ayer comió en el restaurante Deustoarrak con tres compañeras, fue una comida «inolvidable». Degustaron arroz con almejas en salsa verde, bacalao y, de postre, una torrija. «Salimos muy contentas. Nos encantó el sitio», recuerda emocionada. José Antonio, dueño del restaurante Bikendi Etxea, no puede desvelar qué ofrecerá a sus cuatro comensales este jueves, pero admite estar doblemente ilusionado: por participar en la iniciativa y porque, tras 30 años, se jubila. «Quiero que se sientan como cualquier otro cliente. Les vamos a ofrecer todo nuestro cariño, el mismo con el que cocinamos cada día», afirma.

¿Y, tras la comida? «Luego estuvimos de sobremesa, hablando… Y hoy han estado comentando la experiencia con sus compañeros», relata Esther. Y es que, aunque en su caso viven en una residencia y compartir espacios facilita el día a día, cada uno llega con una mochila cargada de vivencias. «Necesitan construir relaciones que les sostengan en ese difícil camino de hacerse mayor. Por eso, tratamos de normalizar su situación», concluye.