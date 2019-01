Un menor roba una lancha de los Bomberos junto al Puente de Deusto El joven, que tuvo que ser auxiliado para salir de la ría, fue detenido tras recibir atención médica en el Hospital de Basurto SOLANGE VÁZQUEZ Lunes, 28 enero 2019, 15:19

A veces, el objetivo de los delincuentes no está del todo claro. Como el de un joven de 17 años que este domingo decidió que su botín de la noche sería una lancha de los Bomberos amarrada en la ría. Eran sobre las 7.00 horas cuando el menor, al pasar junto al Puente de Deusto, se percató de la presencia de la embarcación en uno de los pantalanes y decidió llevársela. Pero la aventura no le salió bien: poco después de hacer sus pinitos como marinero, el joven se vio en apuros. Dos viandantes le vieron cuando iban andando por la orilla. Según relataron a la Ertzaintza, el chaval intentaba salir del agua agarrándose al muro del paseo y apoyándose en la lancha, aunque no podía por sí mismo, por lo que tuvieron que ayudarle.

Sobre las 7.20 horas, agentes de la Ertzaintza llegaron al lugar de los hechos, a la altura de la calle Francesc Maciá. Las patrullas desplazadas encontraron a dos personas que estaban auxiliando a un joven que se encontraba totalmente mojado. Mientras llegaban los servicios sanitarios para atender al menor rescatado de la ría, se pudo comprobar que, efectivamente, la lancha que había cogido pertenecía al servicio de Bomberos y que había sido sustraída. Asimismo, se pudo constatar que el motor de la embarcación había sido manipulado de tal manera que había quedado inutilizado.

Según ha informado el departamento de Seguridad, el presunto autor de los hechos -que tiene antecedentes penales- fue evacuado al Hospital de Basurto para recibir atención médica. Posteriormente, se procedió a su trasladado a dependencias policiales en calidad de detenido por el robo de la lancha y los daños que había ocasionado en su motor. Tras tras realizarse las diligencias pertinentes quedó a disposición de la Fiscalía de Menores.