El mejor vasco en la Selectividad: «Quiero diseñar naves espaciales y algún día seré astronauta» Jon Ander ha scado un 9,84 en las prueba para acceder a la Universidad. El joven de Galdakao Jon Ander González García logra el número uno de Selectividad en Euskadi, con un 9,84, y va a estudiar Ingeniería Aeroespacial en Madrid

Ha logrado la mejor nota entre los más de 10.600 alumnos vascos que se presentaron a la prueba de acceso a la Universidad, un 9,84. Y no solo eso. Jon González García ha rozado la perfección en Selectividad. Este alumno de Bachillerato trilingüe en el instituto Botikazar de Bilbao ha obtenido una calificación final –sumando los exámenes voluntarios para subir nota– de 13,74 sobre 14. Además se arriesgó a completar los ejercicios en tres idiomas, euskera, castellano e inglés. Va a estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica o la Carlos III de Madrid, aún está en duda. Lo que tiene muy claro es que quiere dedicarse a «diseñar naves espaciales» y que en el futuro le gustaría ser astronauta.

Jon Ander sabía que había hecho «muy bien» los exámenes de Selectividad pero «no pensaba que iba a lograr la mejor calificación de Euskadi». Se llevó una «sorpresa» cuando la UPV/EHU se lo comunicó este viernes. «Yo estaba durmiendo y le han dado la noticia a mi padre. ¡Hasta ha lloradao de alegría!», recuerda contento este joven de 17 años, que cumplirá la mayoría de edad cuando ya haya empezado su carrera en Madrid.

Trabajo diario

Cuenta el secreto de su éxito académico. «Estudiar todos los días un poco, vale con una hora, ser constante, hacer los deberes y no dejar todo para la última semana. Yo no he estado ocho horas al día preparando la Selectividad. La semana anterior iba a las clases de repaso en el instituto y estudiaba un par de horas a la tarde». Una gran parte de su alto rendimiento, asegura, es la preparación que ha recibido a lo largo del curso. «Los profesores del instituto nos han hecho trabajar muy duro este año. Nos han dado mucha caña, pero se lo tengo que agradecer», dice. Sacó un 9,78 en Bachiller.

A Jon Ander le gustan «los retos», por eso tras acabar la Secundaria en un centro de Galdakao decidió subir el nivel de la exigencia y matricularse en el Bachillerato trilingüe de Botikazar, en el que tendría que estudiar las asignaturas en euskera, castellano e inglés. «Encajé muy bien, con una clase muy motivada para estudiar. Eso me ha influido mucho», explica. A los alumnos de esta modalidad se les permite realizar los ejercicios de la Selectividad en cualquiera de los tres idiomas. Jon Ander no lo dudó. El examen de Historia lo completó en inglés –aunque los enunciados de las preguntas eran en euskera–. Sacó un 10. En el de Lengua Castellana un 9,75. En Euskera, un 9,5. Las ciencias también las bordó. En el ejercicio de Matemáticas tuvo un 9,9; en Química, un 9,7; y en Dibujo Técnico 9,5. No se presentó a Física, a pesar de que la tenía bien prepara –es una de sus favoritas–, porque ya sabía que iba sobrado de media.

«Como Pedro Duque»

Este joven aficionado al deporte –«me gusta mucho correr»– y que disfruta saliendo con sus amigos como cualquier otro chaval de su edad cree que la Selectividad «asusta mucho», pero es «fácil». Él tenía el listón alto para entrar en la carrera elegida. Necesitaba conseguir cerca de un 12 para Ingeniería Aeroespacial, tanto en la Politécnica como en Carlos III. Su espléndido 13,74 le permite incluso entrar en el doble grado con la calificación de acceso más alta de España: el de Matemáticas y Física. Yse lo pensó porque combina sus dos asignaturas preferidas. Pero Jon Ander tiene muy arraigada su vocación de ingeniero aeroespacial. «Ya sé que es una carrera dura que me va a exigir mucho esfuerzo pero quiero diseñar naves espaciales y algún día viajaré al espacio». Como el ministro Pedro Duque. «Sí, estudió esta carrera y es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Si deja la política me daría clase», dice ilusionado.

Ahora planifica un verano también muy formativo. Se va a Austria este mes con una 'beca Erasmus+' para participar en talleres de liderazgo y emprendimiento, un programa que le ha facilitado su instituto. En julio participará en el Parlamento Europeo de los jóvenes en Valencia. Y completará el verano con unas vacaciones con sus padres. «Les da mucha pena que me vaya a vivir solo a Madrid con 17 años porque creen que soy muy joven aún, pero entienden que es lo que quiero, mi futuro y me voy a esforzar por conseguirlo».