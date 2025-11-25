La mejor medicina contra la violencia machista

Isabel Ibáñez Martes, 25 de noviembre 2025, 00:42 | Actualizado 00:48h. Comenta Compartir

Hay un ejército en Osakidetza combatiendo la violencia machista en Euskadi. En la última década, el Sistema Vasco de Salud ha 'entrenado' a 21.549 de sus profesionales, aliadas y aliados que detectan, ayudan y acompañan no solo a las mujeres que aparecen en las consultas de ambulatorios y hospitales, también en urgencias, exponiendo claramente su problema, sino a aquellas que por diferentes motivos no pueden afrontarlo, verbalizarlo o denunciarlo. Incluso las que ni siquiera son capaces de reconocerse como víctimas porque han normalizado situaciones que en absoluto lo son. Muchas siguen sufriendo y callando, y aun así, en 2024, hubo 2.121 mujeres atendidas por este motivo en Osakidetza, seis al día, un 3,2% más que el año anterior. De ellas, 374 acudieron por agresión sexual. En los primeros diez meses de 2025, estos casos llegaron a 299, el 36% menores de edad (23 niñas de 0 a 6 años; 43 de 7 a 14, y 42 entre 15 y 18).

Datos sangrantes compartidos por Osakidetza en vísperas de este 25-N que se celebra hoy. De la conversación con varias de estas profesionales se deduce que nadie está libre: niñas, adolescentes, embarazadas, madres en posparto, mujeres mayores, otras con trastornos mentales y/o adicciones... Además de los cursos para afrontar esta lacra que reciben médicos de familia, matronas, pediatras, enfermeras, psicólogos, psiquiatras... existe un arma valiosa para atender no solo los casos más flagrantes, sino aquellos que levantan sospechas al leer entre líneas; se trata de la 'Guía rápida (basada en una más amplia de 2019) de actuación para profesionales de la salud ante la violencia de género y las agresiones sexuales en Euskadi'. 36 páginas sobre qué hacer y qué no cuando el sexto sentido y la experiencia hacen sonar todas las alarmas. Incluso si junto a la víctima está sentado el maltratador.

Un estudio conjunto de Osakidetza y la Universidad de Burgos con 673 sanitarios vascos concluyó que las mayores dificultades que éstos encuentran ante la violencia de género son «los problemas éticos cuando la mujer no quiere denunciar la agresión, la falta de habilidades para la entrevista clínica y el no reconocimiento de haber sufrido maltrato». Y que, gracias al 'entrenamiento', se sientan ante estas pacientes con «menos incomodidad y percepción de riesgo personal, menos dificultades en su tratamiento, menos miedo a ofenderlas, menos sexismo (sin culpabilizarlas) y más empatía».

«Antes, los profesionales tenían miedo de abrir el melón de la violencia machista. Ahora saben cómo hacerlo» Maite Paino Responsable de Violencia de Género en la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza

Maite Paino trabaja en Vitoria como responsable de Violencia de Género en la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, y es enfermera y psicóloga: «Cuando la mujer llega a la consulta creamos un espacio de seguridad, de confianza. Lo llamamos entrevista motivacional; van describiendo su situación sin que les suponga un estallido emocional. Para ello se requieren habilidades; hasta hace un tiempo, los profesionales tenían miedo de abrir ese melón. Ahora saben cómo actuar».

Señala Paino que se están detectando más casos porque «se ve aquello que se busca»: «Hablamos de lo que sabemos que existe, y cuando nos encontramos ante una mujer que dice que se siente mal podemos sospechar lo que puede estar queriendo decir, o lo que esconde. No todo es tan evidente como la que se presenta en urgencias con el brazo roto. Buscas, preguntas... Evitando siempre revictimizarla; es decir, que le pregunte uno, otro, otro más...».

Matrona Leire Ascargorta «Hay quien denuncia con el bebé ya en brazos, dice 'hasta aquí he llegado'»

Leire Ascargorta es matrona en el ambulatorio de Abadiño y ha tenido algún caso en el que la mujer se decide a denunciar cuando sostiene por primera vez a su bebé en brazos:«Dice 'hasta aquí hemos llegado, a mí me habrás hecho daño, pero al niño no se lo vas a hacer'. Los hijos de mujeres maltratadas sufren igualmente este problema». Otras, sin embargo, no se atreven por miedo a que les quiten el bebé: «Hay inmigrantes con maridos de aquí que creen que se aprovecharán de sus problemas con los papeles, y es importante acompañarlas. Aunque no denuncien en ese momento saben que podrán hacerlo».

Explica la matrona que embarazo y posparto son momentos en los que es habitual «que empiece el maltrato o se agrave». «Hay mujeres recién paridas a las que la pareja empieza a presionar para volver a tener relaciones sexuales, y si no quieren o no pueden la acusan de estar con 'otro'. Son etapas de mucha vulnerabilidad». Hay relatos de mujeres que hablan de cómo sus parejas «les amenazan con frases como 'eres mala madre, no sabes cuidarle, qué desgracia tiene este niño contigo'».

Ascargorta señala que algunas víctimas no 'esperan' a la depresión posparto, la tienen antes: «Nos hace sospechar si vemos que muestran apatía, desinterés total por el embarazo. Tenemos que indagar; tras la depresión puede haber muchas cosas». Yendo hacia atrás, un posible indicador de maltrato son los abortos de repetición: mujeres que interrupen el embarazo una vez, al año siguiente, al otro... Podrían estar sufriendo violaciones en su entorno.

Otra fase importante en la vida de la mujer es la adolescencia: «Y entre esta población está aumentando la violencia machista. En redes hay un discurso contra el feminismo que está cogiendo fuerza, que niega que este tipo de violencia existe». Muchas acuden a la matrona en busca de un método anticonceptivo: «Y es momento de preguntarles por qué lo piden. Si es porque la pareja no quiere usar preservativo, les recordamos que están expuestas a una ETS. Te dicen que el preservativo corta el rollo y les preguntamos '¿a ti te lo corta?'. También les planteamos cuestiones como '¿qué tal estás con tu pareja?' Y si se quedan calladas o te sueltan cosas como 'tengo suerte de que me trate bien' empiezas a hacer más preguntas. Es momento para que tomen conciencia de si son libres en sus relaciones sexuales».

Médico de familia Leire Guajardo «Muchas mujeres mayores cuidan de sus maridos maltratadores»

Leire Guajardo atiende en su consulta del ambulatorio de Repelega en Portugalete, y trabaja en la subdirección de Atención Primaria en temas de violencia de género. En sus siete años de práctica clínica se ha encontrado con varias víctimas. «Tanto en urgencias como en la atención primaria. En el primer caso suele ser un maltrato puntual físico más grave. Pero en consulta vemos mujeres que manifiestan malestares de género: dolores o síntomas inespecíficos, digestivos, psicológicos, que hablan de ansiedad, de insomnio... Esconden una situación de violencia que tiene consecuencias en su salud. Muchas toman benzodiazepinas o analgésicos y esa polifarmacia debe ponernos en alerta». «Hay que saber buscar entre esos signos y síntomas que las mujeres relatan intentando a veces llamar nuestra atención».

Resalta la necesidad de ser conscientes de que la violencia de género «existe y es frecuente, aunque ellas no la expliciten directamente, aunque no digan 'mi marido me ha dado un golpe' o 'me lleva maltratando psicológicamente desde hace años'». Destaca Guajardo el «infradiagnosticado» problema de la violencia contra las mujeres mayores, «muchas de ellas convertidas incluso en cuidadoras de unos maridos que las han maltratado durante años». Considera que los datos de este colectivo «no son llamativos porque posiblemente les cueste más exteriorizar estas situaciones, quizás porque las han normalizado».

Pediatra Uxoa Jiménez «La ausencia de lesiones genitales, sangrados o ETS no descarta el abuso»

Un 28,9% de la población en España ha sufrido algún tipo de agresión sexual durante la infancia y adolescencia, informa Uxoa Jiménez, pediatra de Urgencias de Pediatría en la Organización Sanitaria Integrada (OSI) Bilbao-Basurto. Aporta datos terribles, como la edad media en la que comienzan los abusos, muy temprano: entre 7 y 9 años en niñas y sobre los 11 y los 12 en niños. «La mayoría son niñas y en el 85% de casos el agresor es un hombre de su entorno».

Aclara que los profesionales hablan de 'indicadores de violencia sexual': «Las manifestaciones físicas como lesiones genitales, sangrados, infecciones de transmisión sexual (ETS) no son muy frecientes en pediatría y su ausencia no descarta un abuso. El indicador más específico es la revelación directa de la niña o el niño, que expresa haber sido víctima de una conducta sexual inapropiada». Habla de evitar la «revictimización»: «Nuestra intervención no puede suponerles una agresión más», dice en referencia a la reiteración de entrevistas o toma de muestras. Precisamente, Osakidetza acaba de inaugurar en Vitoria el primer servicio en Euskadi de atención integral para menores víctimas de abusos sexuales, Barnahus se llama. Concentra la intervención de profesionales en un mismo lugar para que el menor no tenga que desplazarse entre los distintos servicios ni repetir su relato innecesariamente.

Psiquiatra Izaskun Elortegi «La credibilidad es más difícil si hay adicciones o un problema mental»

En mujeres con problemas mentales o adicciones la situación se agrava al ser «mucho más vulnerables». Además, «el estigma hace que la credibilidad de su relato sea más compleja», asegura Izaskun Elortegi, jefa de la Unidad de Gestión Clínica de la Red de Salud Mental de Bizkaia. Sigue atendiendo como psiquiatra casos puntuales y es coautora de la 'Guía de Atención a hijas e hijos en situación de violencia de género'.

Les llegan víctimas de maltrato por dos vías: derivadas de la atención primaria y cuando entre las mujeres en tratamiento por trastornos mentales, con adicciones o alcoholismo añadidos, incluso en situación de calle, descubren que están sufriendo maltrato. «Tienen más dificultades para salir de ahí, por su aislamiento, muchas veces sin red de apoyo ni recursos económicos, Si añades la edad o que viven en zona rural... tienes la tormenta perfecta. A veces es el agresor quien las cuida o tutela. Te puedes imaginar lo difícil que es salir de ahí. Pasan por situaciones terroríficas». Con estos casos plantea un rastreo «más proactivo»: «A veces ni saben que sufren violencia. Muchas beben o toman psicofármacos para evadirse de un problema de décadas. Vienen anestesiadas y aun así dicen que les duele todo. Dicen que les duele el alma».

Los datos en el 25-N 6 mujeres al día (2.121) fueron atendidas en Osakidetza por violencia de género en 2024, un 3,2% más que en 2023. De ellas, 374 fueron víctimas de agresión sexual –4 de cada 10, menores–, frente a las 268 de 2023. En los diez primeros meses de 2025 suman ya 299.

36% de esos 299 casos de agresión sexual en 2025 registrados por Osakidetza son menores, 108 personas. 23 de ellas tenían 6 años o menos; 42 entre 7 y 14; y las 43 restantes, de 15 a 18. Desde 2021, hay 333 menores en cuya historia clínica aparece esta cuestión (63 casos confirmados y 270, sospechosos

5.634 vascas sufrieron la violencia machista en 2024, según la Ertzaintza. 762 más que en 2023.

48% de las vascas de 16 a 85 años ha sufrido violencia machista en su vida, medio millón de mujeres, según el Gobierno vasco. 3 de cada 10 a manos de su pareja.