Lo mejor del campo vizcaíno aterriza en Gernika

Para ser arranque de semana, el último lunes de octubre es una fecha muy esperada para los vizcaínos que se han levantado esta mañana de ... mejor humor sabiendo que les espera una jornada festiva protagonizada por el buen ambiente y los productos del campo. Algunos acuden a Gernika para llenar las despensas con alimentos de proximidad y darse un homenaje en los próximos días. Allí se encuentran con los que prefieren agarrar un vaso de sidra con una mano y dejar la otra libre para sostener un talo. Para todos hay espacio en la feria del Último Lunes de Gernika.

Desde primera hora, los madrugadores pasean para curiosear entre tanto puesto. Los más pequeños de la casa, sobre todo, se acercan para ver de cerca esos vehículos del campo de gran tamaño que les entran por los ojos. Los mayores, sin embargo, se sienten más atraídos por los productos cultivados y elaborados con mimo. Eso que desde hace poco se conoce como alimentos 'de kilómetro 0' y están considerados como manjares, pero que hace décadas se consumían a diario gracias a los mercados. Hablamos de tomates que saben a tomate, acelgas que mejoran un cocido, pimientos rojos de distinto tamaño, forma y sin los brillos que revelan que han salido de la tierra tal y como nos llegan y no en las condiciones de perfección que se presentan en los supermercados sin apenas sabor.

El olor a fresco inunda los puestos destinados a hortalizas, frutas y verduras. Entre la oferta están los productos que pueblan las recetas de la gastronomía vasca y que no pueden faltar en la cesta de la compra de los vizcaínos, pero si se observa con detenimiento los puntos de venta se pueden encontrar alimentos que se han colado recientemente en nuestra dieta, como los aguacates, y otros que buscan elevar los platos dándoles un toque gourmet, como las flores comestibles de colores variados.

«Preparad la cartera», comenta uno de los participantes de la feria. Y es que ese podría considerarse el 'late motiv' del Último Lunes, donde son pocos los visitantes que se vuelven a sus casas con las manos vacías. Entre las ventas estrella se encuentran las alubias de Gernika, los quesos y el pastel vasco. Pero también las gildas, las guindillas o la miel. Y el pan. Un básico que cada vez admite más elaboraciones.

En el apartado de bebidas, la sidra se lleva la palma un año más para regar toda esta comida. Bien en formato botella para disfrutarla con calma en casa, bien en un vaso para tomarla al momento y acompañarla de un pintxo de queso. En uno de los puestos se informa de las 55 variedades de manzana que se pueden utilizar para producir la sagardoa. El txakoli no se queda atrás y también acepta estos dos formatos. «Aquí estaremos hasta que lo vendamos todo», señala un vendedor a un cliente al ser preguntado por la hora de cierre. Aún queda mucha feria por delante y ganas de disfrutarla y degustarla.