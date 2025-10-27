El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Maika Salguero

Lo mejor del campo vizcaíno aterriza en Gernika

Centenares de personas se abastecen de productos agrícolas y ganaderos mientras potean por el municipio disfrutando de la oferta gastronómica de puestos y txosnas

Alba Peláez

Alba Peláez

Gernika

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:05

Para ser arranque de semana, el último lunes de octubre es una fecha muy esperada para los vizcaínos que se han levantado esta mañana de ... mejor humor sabiendo que les espera una jornada festiva protagonizada por el buen ambiente y los productos del campo. Algunos acuden a Gernika para llenar las despensas con alimentos de proximidad y darse un homenaje en los próximos días. Allí se encuentran con los que prefieren agarrar un vaso de sidra con una mano y dejar la otra libre para sostener un talo. Para todos hay espacio en la feria del Último Lunes de Gernika.

