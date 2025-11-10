Medio siglo cantando

Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, y este lunes, en el auditorio de la iglesia del Carmen de Indautxu, el bilbaíno ... Iñaki Basabe recibió un merecido homenaje sorpresa organizado por sus amigos, con motivo de sus 50 años sobre los escenarios. Un reconocimiento a la trayectoria de un músico y cantautor infatigable.

Desde muy joven, Basabe comenzó su andadura en la coral de Basauri, con la que llegó a grabar un disco. En los años 70 se fogueó en varios grupos de rock y en 1979 publicó su primer LP, 'Euskadi', interpretado en euskera y que lo convirtió en pionero entre los cantautores euskaldunes. Poco después grabó varios 'singles' con su grupo, Oinpekoak. Entre 1989 y 1992 se incorporó al emblemático grupo Los Chimberos, con quienes actuó hasta su disolución. En 1992 formó el dúo Iñaki y Ramón, junto a Ramón Ruiz, con el que grabó 'Bilbainadas de ayer y de hoy' y tres discos más. En los años 90 trabajó intensamente en Vitoria, donde compuso el Himno al Club Deportivo Alavés y una canción dedicada al maratoniano Martín Fiz. En 2014 publicó 'Iñaki canta a Latinoamérica', y su trabajo más reciente es 'Iñaki Basabe Bolívar canta a México'. Cercano y generoso, Basabe es un habitual en las residencias de mayores y en las casas regionales de Euskadi.

Al acto presentado por Agurtzane Bilbao y Agustín Herranz acudieron los ediles bilbaínos Gonzalo Olabarria, Itziar Urtasun y Yolanda Díez, el senador Txema Oleaga, los alcaldes Josu Andoni Begoña (Loiu) y Asier Iragorri (Basauri), los exjugadores rojiblancos Andoni Goikoetxea y Daniel Ruiz Bazán, los periodistas Eduardo Velasco, Javier Calle, Arturo Trueba y Jon Fano, el artista y compositor Kepa Junkera

