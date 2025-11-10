El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marijo Villanueva, Iñaki Basabe, Kepa Junkera, Gonzalo Olabarria, Itziar Urtasun, Yolanda Díez y Txema Oleaga.

Ver 5 fotos
Marijo Villanueva, Iñaki Basabe, Kepa Junkera, Gonzalo Olabarria, Itziar Urtasun, Yolanda Díez y Txema Oleaga. Mireya López
La Mirilla

Medio siglo cantando

Homenaje al músico y cantautor Iñaki Basabe por sus 50 años de trayectoria sobre los escenarios, en el auditorio del Carmen

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:08

Comenta

Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, y este lunes, en el auditorio de la iglesia del Carmen de Indautxu, el bilbaíno ... Iñaki Basabe recibió un merecido homenaje sorpresa organizado por sus amigos, con motivo de sus 50 años sobre los escenarios. Un reconocimiento a la trayectoria de un músico y cantautor infatigable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  5. 5

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  7. 7 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  8. 8 La emotiva historia de Pepe, el niño del Oviedo que admira al Athletic y que ha cumplido la promesa de su padre fallecido
  9. 9 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton
  10. 10 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Medio siglo cantando