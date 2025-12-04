El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El servicio abrió sus puertas el 18 de noviembre del pasado año. Luis Ángel Gómez

Medio centenar de personas buscan ayuda cada día en el servicio de acogida a migrantes de Bilbao

La oficina Harreragune cumple un año en el que el grueso de las consultas estaban relacionadas con el ámbito jurídico

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

En noviembre de 2024, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao pusieron en marcha el proyecto piloto Harreragune, Servicio Vasco de Acogida, para ... prestar orientación, acompañamiento, información y apoyo a las miles de personas que cada año llegan a la villa procedentes de otros países. En su primer año, en torno a medio centenar personas se han acercado cada día a esta oficina, en la que el grueso de las asistencias han estado vinculadas a extranjería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  5. 5

    Arrestan en Loiu a una pareja marroquí por abandonar a un segundo hijo en la red foral
  6. 6 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  7. 7 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  8. 8

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Medio centenar de personas buscan ayuda cada día en el servicio de acogida a migrantes de Bilbao

Medio centenar de personas buscan ayuda cada día en el servicio de acogida a migrantes de Bilbao