Medio centenar de personas buscan ayuda cada día en el servicio de acogida a migrantes de Bilbao

En noviembre de 2024, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao pusieron en marcha el proyecto piloto Harreragune, Servicio Vasco de Acogida, para ... prestar orientación, acompañamiento, información y apoyo a las miles de personas que cada año llegan a la villa procedentes de otros países. En su primer año, en torno a medio centenar personas se han acercado cada día a esta oficina, en la que el grueso de las asistencias han estado vinculadas a extranjería.

Los datos se han dado a conocer este jueves en el marco de una jornada técnica con agentes del sector con motivo del primer aniversario de esta iniciativa, que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico tiene previsto extender a otras ciudades de la comunidad autónoma cuando se analicen los resultados del pilotaje de dos años.

En los primeros doce meses, ha precisado Beatriz Gorriti, coordinadora del servicio, dieron de alta en las instalaciones de Colón de Larreátegui a 4.015 personas de 88 nacionalidades. Esos, ha matizado, son los expedientes abiertos, unos once al día, aunque cada jornada pasan por la oficina «40 o 50 personas» solicitando información. Esas no se incluyen en el sistema, explicó, bien «porque no quieren», porque ese no es el servicio en el que se les puede asesorar de la forma más adecuada en base a su necesidad y son derivadas a otro o porque «vienen de otros municipios». De hecho, se han acercado en este tiempo 448 residentes de municipios del entorno, principalmente de Barakaldo, Getxo, Basauri, Sestao y Santurtzi.

Gorriti ha detallado que la primera atención se presta en la recepción, con encuentros que se prolongan durante aproximadamente media hora. Las cuestiones más consultadas están relacionadas con el ámbito jurídico, que acapara el 26% de los asuntos, vinculados sobre todo a «extranjería y asilo». Temas sociales suscitan el 15% de las visitas, por encima de formación y cobertura de necesidades básicas (9%), empadronamiento (8%) y atención sanitaria y empleo (6% cada uno).

El equipo cuenta con el apoyo además de un servicio de traducción simultánea que, este año, se ha utilizado «34.128 minutos en 31 idiomas, siendo el árabe el más solicitado». No es de extrañar, teniendo en cuenta que el 25% de los usuarios son de Marruecos y el 15% de Argelia. Entre los orígenes más numerosos se encuentran otros que no requieren de traducción, como Colombia (18%), Venezuela (5,5%), Perú (4%), Nicaragua (3%)…

18,5% de los bilbaínos

La coordinadora ha precisado que muchas de las cuestiones planteadas «son solucionadas en el momento», aunque otras son derivadas a los servicios especializados con los que cuenta Harreragune, para los que sí es necesaria cita previa. En el jurídico atendieron a 1.178 personas con 3.026 consultas, 2.948 directamente vinculadas a procedimientos de extranjería. 817 pasaron por la oficina de orientación formativo-laboral y 89 por la de acompañamiento a la reagrupación familiar.

Ekain Larrinaga, técnico de Migración del Ayuntamiento de Bilbao, ha hecho una radiografía de este fenómeno en la villa, que se ha acrecentado en el siglo XXI con un «cambio» hacia la inmigración «internacional». Así, a 1 de enero de este año, en una ciudad con «352.000 personas» habían nacido en otros países «un 18,5%», que «ahora seguramente serán más». En tres años se han registrado «13.613 altas en el padrón» y ya hay en el 'botxo' residentes «de 98 países», el 60% de Latinoamérica. De hecho, «uno de cada tres» migrantes es «una mujer» con ese origen.